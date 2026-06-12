Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yükselirken, dolar/TL beklentisinde sınırlı düşüş yaşandı. Ankette politika faizine ilişkin beklentilerde ise temmuz ayında değişiklik öngörülmedi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 28,94 seviyesinden yüzde 29,14'e çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,82'den yüzde 23,81'e gerilerken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 18,43'ten yüzde 18,29'a düştü.

DOLAR/TL BEKLENTİSİNDE SINIRLI GERİLEME

Piyasa katılımcılarının yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anketteki 51,57 TL seviyesinden 51,47 TL'ye geriledi.

Buna karşın 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi yükseldi. Bir önceki ankette 54,69 TL olan beklenti, haziran anketinde 55,72 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ TEMMUZDA DA YÜZDE 37

Katılımcıların haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 oldu.

Temmuz ayı toplantısı için de beklenti yüzde 37 seviyesinde oluşurken, eylül ayı faiz beklentisi yüzde 36,34 olarak kaydedildi. Yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 34,72 oldu.

BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Ankette 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

2027 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

ANKETLER NASIL YAPILIYOR?

TCMB'nin düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi, 51'i finansal sektör ve 17'si reel sektörden olmak üzere toplam 68 katılımcıya gönderilen yanıtlar doğrultusunda hazırlanıyor.