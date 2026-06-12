Borsa İstanbul, haftanın kapanış gününde küresel piyasalardan gelen jeopolitik rüzgarlarla güçlü bir yükseliş trendine imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin olumlu açıklamaları küresel risk iştahını tırmandırırken, BIST 100 endeksi de bu iyimserliğe güçlü bir alım dalgasıyla eşlik etti.

Günün ilk yarısını yüzde 2,38 değer kazancıyla 14.069,92 puanda tamamlayan endekste toplam işlem hacmi 119,9 milyar lira seviyesine ulaştı.

Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 6,77, holding endeksi ise yüzde 2,24 prim yaptı. Sektörler arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 0,44 ile tekstil veri oldu.

Seansın ilerleyen saatlerinde alımların seyri aracı kurum dağılımlarına da yansıdı. Saat 16:00 itibarıyla piyasayı sırtlayan ve net alım-satım yapan kurumların hacim tablosu netleşti.

ALIŞ TARAFINDA YAPI KREDİ LİDERLİĞİ

Haftanın son işlem gününde yerli bankacılık iştiraki olan aracı kurumların alım tarafındaki ezici üstünlüğü dikkat çekti. En çok net alım hacmine ulaşan kurumlar şu şekilde sıralandı:

• Yapı Kredi: Listenin ilk sırasında yer alan yerli banka iştiraki, 3.688.082.310 TL net alım hacmiyle piyasayı adeta tek başına sırtladı.

• Ak Yatırım: Bir diğer yerli bankacılık kökenli aracı kurum olan Ak Yatırım, 1.797.489.253 TL net alım hacmiyle ikinci sıraya yerleşti.

• Tera: Piyasada aktif bir rol üstlenen Tera Yatırım, 1.476.284.658 TL net hacim kaydetti.

• HSBC: Yabancı sermayeli bankacılık grubu, alıcılar tarafında 1.408.784.772 TL net hacim ile güçlü bir duruş sergiledi.

• Bank of America: Yabancı yatırımcıların yakından izlediği BofA, 1.311.382.949 TL net alım hacmine ulaştı.

SATIŞ TARAFINDA DESTEK YATIRIM ÖNE ÇIKTI

Piyasadaki bu güçlü alım iştahı karşısında bazı aracı kurumların net satıcı pozisyonunda kalması nakit dengesini belirledi. En yüksek net satış hacmine sahip ilk 5 kurum şöyle şekillendi:

• Destek Yatırım: Satış tarafının zirvesinde yer alan kurum, -1.562.466.764 TL net satış hacmi gerçekleştirdi.

• Info: İnfo Yatırım üzerinden gerçekleştirilen çıkışlar -986.155.093 TL seviyesinde gerçekleşti.

• Oyak: Kurum, seans genelinde -872.501.701 TL net satış hacmine ulaştı.

• Garanti: Garanti Yatırım kanadından gelen net satış hacmi -788.321.297 TL olarak tabloya yansıdı.

• Gedik: Gedik Yatırım ise günü -701.045.661 TL net satış hacmiyle sürdürdü.

GÖZLER TEKNİK SEVİYELERDE

Analistler, küresel taraftaki "Trump barışı" iyimserliğinin seans sonuna kadar masada kalabileceğini belirtirken, günün geri kalanında ABD'den gelecek olan Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin radarında olacağını hatırlatıyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamı için 14.200 ve 14.300 puan seviyeleri direnç; olası kâr realizasyonlarında ise 13.900 ve 13.800 puan seviyeleri güçlü destek hatları olarak yakından izleniyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 304.75 25.170.382.800,75 % 3.92 17:42 AKBNK 71.6 16.552.489.064,80 % 7.19 17:42 ASTOR 266.25 10.303.287.314,25 % -9.75 17:42 ISCTR 14.28 10.280.179.335,03 % 3.93 17:42 ASELS 370.75 9.173.018.718,25 % -1.85 17:42 Tüm Hisseler

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