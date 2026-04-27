Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden 2026 1Ç finansal takvimini paylaştı.

KAP üzerinden yapılan açıklamada “Şirketimizin 01.01.2026 – 31.03.2026 dönemine ilişkin finansal raporlarının 7 Mayıs 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.” ifadelerini kullanıldı.

DOHOL'ÜN 2025 KARNESİ

DOHOL 2025 yılında 1,79 milyar TL net kar elde etti. 2024 4Ç döneminde 2,19 milyar TL net kar açıkladı. Şirket aynı dönemde 23,74 milyar TL’lik net satış geliri ve 3,18 milyar TL’lik de FAVÖK açıkladı.

DOHOL hisseleri yazım sırasında yüzde 5,68’lik yükselişle 22,72 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 8,10, aylık bazda yüzde 7,18 prim yaptı.

