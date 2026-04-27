Amerika merkezli Ruffles, Lay's, Doritos, Çerezza gibi markaları bünyesinde barındıran Fritolay'ın Kocaeli Kartepe'deki bulunan fabrikasında anlaşma sağlandı. Çalışanların maaşları belli oldu.

Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında imzalanan 2 yıllık anlaşma ile işçiler için önemli kazanımlar elde edildi.

Yeni sözleşme kapsamında işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 26 zam yapıldı. Bu artışla birlikte fabrikada çalışanların ortalama aylık geliri yaklaşık 110 bin TL seviyesine yükseldi.

İşçiler dev zammı kaptı, maaşlar 4 asgari ücrete yaklaştı

Böylece çalışanların maaşı 4 asgari ücrete yakın artmış oldu.

Ayrıca toplu sözleşmeye göre işçilerin sosyal paket ödemesi 170 bin liraya çıkarıldı.

Fabrikada çalışan işçiler Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yüzde 8 vergi dilimi indirimi alacaklar. Fabrikadaki 6’şar aylık ikramiye sistemi ise devam edecek.
Bunun yanında işçilerin sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

