Amerika merkezli Ruffles, Lay's, Doritos, Çerezza gibi markaları bünyesinde barındıran Fritolay'ın Kocaeli Kartepe'deki bulunan fabrikasında anlaşma sağlandı. Çalışanların maaşları belli oldu.
Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında imzalanan 2 yıllık anlaşma ile işçiler için önemli kazanımlar elde edildi.
Yeni sözleşme kapsamında işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 26 zam yapıldı. Bu artışla birlikte fabrikada çalışanların ortalama aylık geliri yaklaşık 110 bin TL seviyesine yükseldi.
Böylece çalışanların maaşı 4 asgari ücrete yakın artmış oldu.
Ayrıca toplu sözleşmeye göre işçilerin sosyal paket ödemesi 170 bin liraya çıkarıldı.
Fabrikada çalışan işçiler Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yüzde 8 vergi dilimi indirimi alacaklar. Fabrikadaki 6’şar aylık ikramiye sistemi ise devam edecek.
Bunun yanında işçilerin sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı.
