Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında imzalanan 2 yıllık anlaşma ile işçiler için önemli kazanımlar elde edildi.

Yeni sözleşme kapsamında işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 26 zam yapıldı. Bu artışla birlikte fabrikada çalışanların ortalama aylık geliri yaklaşık 110 bin TL seviyesine yükseldi.

Böylece çalışanların maaşı 4 asgari ücrete yakın artmış oldu.

Ayrıca toplu sözleşmeye göre işçilerin sosyal paket ödemesi 170 bin liraya çıkarıldı.

Fabrikada çalışan işçiler Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yüzde 8 vergi dilimi indirimi alacaklar. Fabrikadaki 6’şar aylık ikramiye sistemi ise devam edecek.

Bunun yanında işçilerin sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı.

