Geçtiğimiz dönemde sergilediği performansla dikkat çeken ancak son günlerde oynaklığın arttığı Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) payları, 27 Nisan seansında yatırımcısını üzdü.

• Fiyat Hareketi: Önceki kapanışını 402,25 TL'den yapan hisse, bugün tam 40 TL birden değer kaybederek 362,25 TL seviyesine, yani tabana geriledi.

• Güncel Kayıp: Günlük bazda yüzde 9,94 oranında değer kaybeden hissede alıcıların çekilmesiyle işlem hacmi de daraldı.

• Haftalık Seyir: Hissedeki negatif seyir haftalık bazda yüzde 19,5’lik bir değer kaybına ulaşmış durumda. Ancak yıllık bazdaki getiri yüzde 704 oranında kayda geçti.

1 AY BOYUNCA YASAKLI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), ALKLC paylarındaki aşırı hareketliliği dizginlemek için düğmeye bastı.

Alınan Tedbirlerin Detayları:



• Kapsam: ALKLC payları 27 Nisan 2026'dan itibaren açığa satış ve kredili işlemlere tamamen kapatıldı.

• Süre: Bu yasak, 26 Mayıs 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar bir ay boyunca kesintisiz uygulanacak.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Uzmanlar, kredili işlem yasağının gelmesiyle birlikte zorunlu satışların tetiklenmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

Hissenin bir ay boyunca "sadece özkaynak" ile alınabilecek olması, spekülatif hareketlerin azalmasına neden olabilir.

Yatırımcıların, özellikle taban seviyesindeki emir yığılmalarını ve şirketten gelecek olası yeni açıklamaları yakından takip etmesi öneriliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.