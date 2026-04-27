27 Nisan seansına güçlü bir giriş yapan Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) payları, önceki kapanış seviyesi olan 255,25 TL'den aldığı destekle hızla yükseldi.

• Tavan Fiyat: Hisse, günlük yüzde 9,99 oranında değer kazanarak 280,75 TL seviyesine ulaştı.

• Yıllık Getiri Şampiyonu: Bugünkü yükselişle birlikte hissenin yıllık primi yüzde 106,43 seviyesine çıkarak yatırımcısına ana parasının iki katından fazla kazanç sağlamış oldu.

• Aylık Performans: Son bir aylık dönemde de yüzde 29,32'lik bir ivme yakalayan OZATD, sektör içindeki pozitif ayrışmasını sürdürüyor.

• Zirve Noktası: Hissenin bugün test ettiği 280,75 TL seviyesi, yıllık en yüksek değeri olan 289 TL’ye oldukça yakın bir noktada bulunuyor.

TERA YATIRIM TAHTAYI SIRTLADI

Hissenin tavan serisine girmesindeki en büyük pay, kurumsal alıcıların agresif tavrı oldu.

Saat 12.18 itibarıyla günlük aracı kurum dağılımı (AKD) verileri tahtadaki alım iştahını net bir şekilde ortaya koyuyor:

• Alıcı Tarafı: Tera Yatırım, toplam alımların yüzde 99,90’ını (7.292.554 lot) tek başına gerçekleştirerek adeta tahtayı domine etti. Onu çok küçük paylarla Bank of America ve Pusula izledi.

• Net Fark: İlk 5 alıcının hacmi 7,29 milyon lot olurken, ilk 5 satıcının hacmi 5,57 milyon lot seviyesinde kaldı. Bu da piyasada 1,72 milyon lotluk güçlü bir alım fazlası (net artı) oluşturdu.

• Satıcı Tarafı: Satış kanadında ise A1 Capital (yüzde 37,37) ve İş Yatırım (yüzde 11,98) en başta yer aldı.

Görsel Kaynak: Forinvest

