Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), küresel ve bölgesel gerilimlerin damga vurduğu zorlu dönemin ardından rezerv politikasında rotayı yeniden "güvenli liman" altına kırdı.

Mart ayındaki likidite operasyonları nedeniyle gerileyen altın rezervleri, son iki haftalık güçlü alımlarla yeniden atağa kalktı.



Kaynak: TCMB

ALTIN REZERVLERİNDE "V" TİPİ DÖNÜŞ

Mart ayında Türk lirasını desteklemek ve piyasaya dolar likiditesi sağlamak amacıyla açılan 73 tonluk altın-dolar takas (swap) pozisyonları, suların durulmasıyla birlikte kapatılmaya başlandı.

• Haftalık Artış: TCMB, geçtiğimiz hafta altın rezervlerini 30,7 ton artırdı. Son iki haftalık toplam artış ise 36,4 tona ulaştı.

• Güncel Stok: 17 Nisan itibarıyla Türkiye’nin fiziki altın rezervleri 730 tona yükselerek kayıpların önemli bir kısmını geri topladı.

• Savaş Öncesi Seviyeler: Savaştan önce 830 ton olan rezervler, mart sonunda 693 tona kadar gerilemişti. Mevcut veriler, bankanın bu açığı hızla kapattığını gösteriyor.

ATEŞKES SONRASI BRÜT REZERVLERDE REKOR ARTIŞ

ABD ve İran arasındaki ateşkesin piyasalara nefes aldırması, Türk varlıkları üzerindeki baskıyı hafifletti.

Bu pozitif iklimle birlikte merkez bankasının brüt ve net rezervlerinde keskin bir iyileşme gözlendi:

• Brüt Rezervler: Nisan başından bu yana yaklaşık 20 milyar dolar artış göstererek 174,5 milyar dolara ulaştı.

• Net Rezervler: 2,8 milyar dolarlık iyileşmeyle 58,4 milyar dolara yükseldi.

• Swap Hariç Net Rezervler: Bankanın kendi kaynaklarını yansıtan bu veri, 9,3 milyar dolarlık sıçramayla 39,7 milyar dolar seviyesine geldi.

ONS ALTIN: JEOPOLİTİK TANSİYONLA GELEN DALGALANMA

Kaynak: TradingView

Ons altın, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak son bir ayda geniş bir bantta hareket etti.

• Fiyat Seyri: Son bir ayda yüzde 7,51 oranında değer kazanan ons altın, bu süreçte 4.554 dolar seviyesini test ettikten sonra 4.889 dolar ile zirve yaptı.

• Kısa Vadeli Görünüm: Haftalık bazda yüzde 2,46'lık bir düzeltme yaşansa da aylık bazdaki güçlü duruşunu koruyor. Şu anki 4.712 dolar seviyesi, önceki kapanış olan 4.709 doların hemen üzerinde, yatay-pozitif bir seyir izliyor.

• Kritik Seviyeler: Teknik olarak 4.889 dolar direnci, yeni bir yükseliş dalgası için aşılması gereken ana hedef konumunda. Aşağıda ise 4.554 dolar seviyesi güçlü bir destek noktası olarak çalışıyor.

GRAM ALTIN: HEM ONS HEM KUR DESTEĞİ

Kaynak: TradingView

Gram altın hem ons altındaki aylık yükselişten hem de döviz kurlarındaki hareketlilikten beslenerek yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

• Aylık Performans: Gram altın son bir ayda yüzde 9,19 yükselerek, ons altına oranla daha agresif bir getiri sundu. Yıllık bazdaki kazanç ise yüzde 66,36 gibi çarpıcı bir seviyeye ulaştı.

• Zirve ve Dip: Bir ay içerisinde en düşük 6.516 TL seviyesini gören gram altın, rekor seviyesini 7.050 TL bandına kadar taşıdı.

• Anlık Durum: Bugün itibarıyla 6.820 TL seviyelerinde dengelenen fiyatlar, günlük bazda yüzde 0,08 gibi sınırlı bir artışla yeni haftaya merhaba dedi.

TCMB’nin altın rezervlerini 170 milyar doların üzerine çıkan brüt rezervlerle desteklemesi, makroekonomik istikrar için pozitif bir sinyal veriyor. Teknik açıdan ise hem ons hem de gram altın, geçtiğimiz haftaki kâr satışlarına rağmen aylık yükseliş trendini koruyor.

7.050 TL seviyesi gram altın için 4.889 dolar seviyesi ise ons altın için önümüzdeki dönemin en kritik "psikolojik direnç" noktaları olarak izlenecek.

TCMB'nin yaklaşık 60 milyar dolarlık müdahale hacmine ulaştığı zorlu dönemin ardından, swap pozisyonlarını kapatıp fiziki altına dönmesi, piyasalarda "normalleşme ve dayanıklılık" sinyali olarak okunuyor. Jeopolitik tansiyonun düşmesi senaryosunda, Türkiye'nin rezerv biriktirme sürecinin daha da hızlanabileceği masada.

