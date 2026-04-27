Şirketin genel kurul toplantısında alınan karara göre 2025 yılı kârından yatırımcılara nakit temettü dağıtımı yapılmayacağı kesinleşti.

27 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, Yönetim Kurulu’nun daha önce sunduğu "kâr dağıtılmaması" yönündeki teklifin, Genel Kurul üyeleri tarafından kabul edildiği açıklandı. Bu kararla birlikte, şirketin elde ettiği kârın bünyede tutulacağı resmileşmiş oldu.

HİSSE PERFORMANSI

Temettü dağıtılmayacağı yönündeki habere rağmen GRNYO payları artıda kayda geçti.

• Günlük Değişim: Hisse saat 15.40 itibarıyla yüzde 7,66 oranında değer kazanarak 19,82 TL seviyesine ulaştı.

• Zirve Takibi: Seans içinde 20,22 TL’yi gören paylar, yıllık en yüksek seviyesi olan 21,7 TL’ye bir adım daha yaklaştı.

• Uzun Vadeli Getiri: GRNYO yatırımcısına aylık bazda yüzde 31,17, yıllık bazda ise yüzde 111,98 gibi dikkat çekici bir kazanç sağladı.

