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Haftalık yabancı takas verileri! Yabancı oranı MAGEN'de 9,55 puan, EUPWR'da 3,60 puan arttı. TTKOM'da ise yabancı payı 3,50 puan geriledi.

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların hisse bazlı hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 8-12 haziran haftalık ForInvest yabancı takas verilerine göre bazı hisselerde yabancı payı dikkat çekici şekilde artarken, bazı hisselerde ise önemli düşüşler yaşandı.

Haftanın en dikkat çeken yükselişi Margün Enerji (MAGEN) hissesinde gerçekleşti. Şirkette yabancı yatırımcı oranı 9,55 puan artışla yüzde 12,92 seviyesinden yüzde 22,47 seviyesine yükseldi.

Europower Enerji (EUPWR) hissesinde yabancı oranı 3,60 puan artarak yüzde 17,30'a çıkarken, Pasifik GYO (PSGYO) hissesinde 2,88 puanlık artışla yüzde 8,31 seviyesine ulaştı.

YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

MAGEN: +9,55 puan (Güncel oran: %22,47)
EUPWR: +3,60 puan (Güncel oran: %17,30)
PSGYO: +2,88 puan (Güncel oran: %8,31)
SASA: +1,71 puan (Güncel oran: %14,16)
GESAN: +1,70 puan (Güncel oran: %9,18)
DOAS: +1,51 puan (Güncel oran: %22,25)
MGROS: +1,25 puan (Güncel oran: %41,73)
PAHOL: +1,13 puan (Güncel oran: %3,05)
DAPGM: +0,81 puan (Güncel oran: %10,63)
GRTHO: +0,70 puan (Güncel oran: %8,97)

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YABANCI ORANI EN ÇOK AZALAN HİSSELER

TTKOM: -3,50 puan (Güncel oran: %41,59)
TUREX: -1,48 puan (Güncel oran: %0,06)
BRSAN: -1,46 puan (Güncel oran: %8,33)
TRMET: -1,32 puan (Güncel oran: %28,92)
GLRMK: -1,19 puan (Güncel oran: %7,30)
IZENR: -0,93 puan (Güncel oran: %8,28)
TRENJ: -0,72 puan (Güncel oran: %15,26)
TRALT: -0,71 puan (Güncel oran: %22,55)
EFOR: -0,69 puan (Güncel oran: %15,75)
ASELS: -0,52 puan (Güncel oran: %55,12)

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YABANCI TAKAS ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Yabancı takas oranı, bir hissedeki yabancı yatırımcı payını göstermesi nedeniyle piyasada yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor. Yabancı oranındaki artışlar hisseye yönelik ilginin yükseldiğine işaret edebilirken, düşüşler yabancı yatırımcı çıkışını gösterebiliyor. Ancak yatırım kararlarında şirketlerin finansal sonuçları, sektör dinamikleri ve piyasa koşullarının da birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Yabancı oranı en çok artan ve azalan hisselerin haftalık listesi, Görsel 1

Yabancı oranı en çok artan ve azalan hisselerin haftalık listesi, Görsel 2

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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