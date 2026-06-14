Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) hissesinde 8 Haziran 2026 ile 12 Haziran 2026 tarihleri arasındaki aracı kurum dağılımı yatırımcıların gündeminde yer aldı.

ForInvest verilerine göre söz konusu dönemde THYAO hissesinde ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 16.982.946 lot olarak gerçekleşti. İlk 5 satıcı kurumun toplam net satışı ise 11.810.497 lot oldu. Böylece hissede aracı kurum dağılımında net fark 5.172.449 lot olarak kaydedildi.

THYAO HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

THYAO hissesinde 8-12 Haziran döneminde en çok alım yapan aracı kurum Pusula oldu. Pusula'nın net alımı 4.095.486 lot olarak gerçekleşirken, kurumun maliyeti 297,65 TL seviyesinde oluştu.

Pusula'yı 3.842.042 lot net alım ile HSBC takip etti. HSBC'nin maliyeti 306,251 TL oldu. Yapı Kredi ise 3.810.862 lot net alım ve 306,979 TL maliyet ile üçüncü sırada yer aldı.

Bank of America 3.232.397 lot net alım yaparken, kurumun maliyeti 302,256 TL oldu. Yatırım Finansman ise 2.002.159 lot net alım ve 297,974 TL maliyetle ilk 5 alıcı kurum arasında yer aldı.

THYAO HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

THYAO hissesinde aynı dönemde en çok satış yapan aracı kurum Destek Yatırım oldu. Destek Yatırım'ın net satışı 3.304.500 lot olurken, maliyeti 309,013 TL seviyesinde kaydedildi.

QNB 3.220.037 lot net satış ve 294,423 TL maliyet ile ikinci sırada yer aldı. Global ise 1.842.456 lot net satış ve 292,835 TL maliyetle üçüncü sırada bulundu.

İş Yatırım 1.729.941 lot net satış yaparken, kurumun maliyeti 308,786 TL oldu. TEB ise 1.713.563 lot net satış ve 304,008 TL maliyetle ilk 5 satıcı kurum arasında yer aldı.

ARACI KURUM DAĞILIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurum dağılımı, hisse senedinde belirli bir dönem içinde hangi kurumların alım ya da satış tarafında öne çıktığını göstermesi açısından yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Ancak bu veriler tek başına yatırım kararı için yeterli değildir. Hisse fiyatı üzerinde bilanço, şirket haberleri, sektör görünümü, piyasa koşulları ve genel risk iştahı da etkili olabilir.

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