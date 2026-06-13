8-12 Haziran 2026 tarihleri arasındaki veriler, aracı kurumun net bazda güçlü alım tarafında yer aldığını ortaya koydu.

İncelenen dönemde TERA'nın toplam net hacmi 10 milyar 485 milyon 578 bin 522 lot olarak gerçekleşti. Alım tarafında öne çıkan hisseler arasında DAP Gayrimenkul (DAPGM) ve SASA Polyester (SASA) yer aldı.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

DAPGM: 249 milyon 96 bin 886 lot (%34,19) – Ortalama maliyet: 11,107 TL

SASA: 226 milyon 961 bin 184 lot (%31,15) – Ortalama maliyet: 2,586 TL

PEKGY: 48 milyon 797 bin 868 lot (%6,70) – Ortalama maliyet: 12,274 TL

TEHOL: 41 milyon 161 bin 527 lot (%5,65) – Ortalama maliyet: 31,541 TL

PSGYO: 31 milyon 234 bin 234 lot (%4,29) – Ortalama maliyet: 3,286 TL

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

PETKM: 15 milyon 541 bin 332 lot (%21,41) – Ortalama maliyet: 19,599 TL

KGYO: 9 milyon 813 bin 771 lot (%13,52) – Ortalama maliyet: 12,552 TL

SMRTG: 5 milyon 250 bin 345 lot (%7,23) – Ortalama maliyet: 11,337 TL

MERKO: 3 milyon 507 bin 754 lot (%4,83) – Ortalama maliyet: 2,489 TL

AKSGY: 2 milyon lot (%2,76) – Ortalama maliyet: 9,062 TL

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