Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile barış anlaşmasının tamamlandığını açıklaması ve İran tarafından da anlaşmanın doğrulanması risk iştahını artırırken, petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de resmiyet kazanması bekleniyor.

Yurt içinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun açığa satış yasağı ile özkaynak esnetilmesi uygulamasını 26 Haziran'a kadar uzatması piyasalar açısından destekleyici bir adım olarak değerlendiriliyor. Buna karşın otomotiv sektöründe üretimin yılın ilk beş ayında yüzde 10 gerilemesi dikkat çekti.

Haftanın devamında merkez bankaları yoğun gündemi takip edilecek. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı küresel piyasaların ana gündem maddesi olurken, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının kararları da yakından izlenecek. Ayrıca bugün Türkiye, Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak sanayi üretimi verileri piyasalara yön verebilir.

Borsa İstanbul tarafında ise jeopolitik risklerin azalması, petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve küresel risk iştahındaki toparlanmanın etkisiyle BIST 100 endeksinin haftaya pozitif başlangıç yapması bekleniyor. Özellikle bankacılık ve ulaştırma hisselerinde alıcılı bir görünüm öne çıkabilir.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 12 Haziran tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

BETAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 17 – 18 – 19 Haziran’da toplanacak.

ALARK – Leyla Alaton tarafından 12.509.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ALARK – Leyla Alaton tarafından kaydileştirme başvurusu yapılan payların bir pay satışına yönelik olmadığı, Leyla Alaton'un ortağı olduğu diğer bir şirketin finansman ihtiyaçları kapsamında kullanacağı kredilere teminat sağlanması amacıyla gerçekleştirileceği açıklandı.

BANVT – Şirkete soruşturma başlatıldığı ve denetim kayyımı tedbiri verildiği açıklandı.

BFREN – Şirket ile şirketin pay sahiplerinden Robert Bosch GMBH arasında Ticari Araç Sistemleri ile ilgili yeni bir ürünün Türkiye'de üretilmesi kapsamında başlatılan ön çalışma ve görüşmelerinin tamamlandığı ve yatırım için Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapıldığı açıklandı.

CELHA & ONRYT & RYSAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

DERHL – 119 gün vadeli 30 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

DSTKF – TERA tarafından pay başına 2.585 TL fiyattan 2.752.377 adet payın Tera Yatırım Bankası’na TAS’ta satışının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

DENGE – Şirketin Standart Medikal Tekstil Madencilik ile iştirak edinimine yönelik görüşmelerini sonlandırdığı, SB Çelik Madencilik’e yatırım yapma kararı aldığı, SB Çelik'in sermayesinin %9,26'sına karşılık gelen paylar 1,75 milyar TL bedelle satın alınacağı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile ASELS arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında Ankara Yenimahalle Macunköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 24 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

EKIZ – Şirket ilke VAKBN arasında 2023’te imzalanan Vefa Hakkı Protokolü kapsamında bankaya devredilen taşınmazların, geri alım / 3. kişiye devir hakkı için sözleşmede öngörülen sürenin 22 Haziran’a uzatıldığı açıklandı.

FRIGO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye tescil edildiği açıklandı.

GENIL – Gen Pharma Caucasus Manufacturing’ın sermaye artırımına katılım sağlandığı açıklandı.

GOLTS – Bakım çalışmaları nedeniyle klinker üretim kapasitesinin %60’ını temsil eden 2. Fırının 22 günlük duruşa geçeceği açıklandı.

HALKB – 91 gün vadeli 2,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

HUBVC – Segmentify UK Holding Company girişim yatırımından çıkış işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ISCTR – 182 gün vadeli 3,8 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISCTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

KGYO – 117 gün vadeli 230 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KNFRT – Şirketin %50 bağlı ortaklığı Konfrut Çukurova Tarım’ın yeni yatırıma başladığı ve 12 milyon euro tutarında yatırım teşvik belgesi başvurusu yapıldığı açıklandı.

KLSYN – Şirket ile Mısır merkezli bir kuruluş arasında stratejik iş birliği yapılmasına yönelik iyi niyet görüşmelerine başlanması sonrasında sürecin sona erdiği açıklandı.

LIDFA – 187 gün vadeli 120 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

LRSHO – Big Power Enerji’nin sermaye artırımının tescil edildiği açıklandı.

MARKA – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Momentum Girişim Holding’in bilişim ve yazılım teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirket ile ortaklık, satın alma veya stratejik iş birliği modellerinin değerlendirilmesine yönelik görüşmelere başladığı açıklandı.

MAVI – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında

MAGEN – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 25.000.000 adet paya karşılık 1 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

MRGYO – Sermaye artırımından elde edilen fonun 908,4 milyon TL’sinin gayrimenkul yatırımları, gayrimenkul geliştirme ve modernizasyon yatırımlarında, 45,8 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

OTKAR – 368 gün vadeli 3,5 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

QNBTR – 182 gün vadeli 3,3 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 370 gün vadeli 23,4 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

RALYH – Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu tarafından toplam 33.300.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formunun geri çekildiği açıklandı.

SKBNK – Banka ile Saha Kurumsal arasında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin 1 yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

SMRVA – Denizbank tarafından gerçekleştirilen 202,4 milyon TL’lik portföyün tahsili geçilmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

SNGYO – Şirketin İstanbul Beşiktaş Dikilitaş'ta bulunan ve sırasıyla 2.447 m² ile 1.349 m² büyüklüğündeki iki ayrı arsa için, arsa sahipleri Gerçek Otomobilcilik ile Güney İstanbul Gayrimenkul arasında taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

TSKB – Bankanın Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ile 350 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

TABGD – 11 yatırımcı tarafından toplam 1.678.856 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ULAS – Künye Gıda’nın %50,3’ünün 70 milyon TL’ye devralınacağı açıklandı.

VAKBN – Fitch tarafından şirketin uzun vadeli yabancı para ve yerel para notunun ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 922 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YKBNK – Yurt dışında 1.105 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BUCIM – %167 oranındaki bedelli ve %167 bedelsiz sermaye artırım kararının %100 bedelli ve %100 bedelsize revize edildiği açıklandı.

ORGE – Şirket sermayesinin 80 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 320 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

TURSG – Şirket sermayesi bugün 10 milyar TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 10 milyar TL artışla 20 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 6,4450 TL’ye denk gelmekte.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Bugün 2 şirket temettü dağıtacak;

Bulls Girişim Sermayesi (BULGS) pay başına brüt ve net 0,0933 TL temettü dağıtacak. Temettü verimi %0,23 olarak hesaplanırken, hissenin 40,06 TL olan kapanış fiyatına göre temettü düşülmüş baz fiyatı 39,97 TL olacak.

Logo Yazılım (LOGO) ise pay başına brüt 5,2632 TL, net 4,4737 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Temettü verimi %3,61 seviyesinde bulunurken, 145,60 TL olan kapanış fiyatına göre temettü düşülmüş baz fiyat 140,34 TL olarak hesaplandı.

PAY ALIŞ-SATIŞ HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin paylarına ilişkin gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri kapsamında, 12 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlerden derlenen açıklamalar şu şekilde;

AKSA – Akkök Holding tarafından 10,56 – 10,96 TL fiyat aralığından 2.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,11’e yükseldi.

ASTOR – Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel tarafından 299,00 TL fiyattan 199.600.000 adet pay Enver Geçgel’e devredildi.

ANELE – Anelsis Mühendislik tarafından 109,00 TL fiyattan 81.371 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

BERA – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 16,14 – 18,19 TL fiyat aralığından 11.725.132 adet alış ve 1.147.188 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,24’e yükseldi.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 18,77 TL fiyattan geri alındı.

DAPGM – Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz tarafından 10,75 – 11,22 TL fiyat aralığından 27.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %36,12’ye geriledi.

DAPGM – Rafet Yılmaz tarafından 10,75 – 11,17 TL fiyat aralığından 27.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %23,74’e geriledi.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,65 TL fiyattan 4.467.592 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,00’ye yükseldi.

GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.800.000 adet pay 27,08 TL fiyattan geri alındı.

KAPLM – Ahmet Zorlu tarafından 40,80 TL fiyattan 3.448.214 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 30,06 TL fiyattan geri alındı.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 30,06 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,03’e yükseldi.

SAMAT – Ali Yıldırım tarafından 6,71 – 6,80 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,76’ya yükseldi.

TABGD – Cihan Bıçak tarafından 29.654 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,05’e yükseldi.

TABGD – Tarık Mesut Yüzbaş tarafından 29.654 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,05’e yükseldi.

TABGD – Özgür Çetinkaya tarafından 37.068 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,06’ya yükseldi.

TABGD – Hamit Gökhan Asok tarafından 29.654 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,05’e yükseldi.

TABGD – The Goldman Sachs Group tarafından 12.639.816 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,24’e yükseldi.

TEHOL – Pardus Portföy tarafından 4.493.599 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: IHGZT, IHLAS, IHYAY, KRVGD, SNICA

(İNFO YATIRIM)