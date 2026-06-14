Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni iş anlaşmaları, yurt dışı projeler, satış sözleşmeleri, sermaye artırımı ve temettü kararları öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

İşte geçtiğimiz haftanın dikkat çeken KAP bildirimleri...

HAREKET PROJE'DEN 4,1 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET), Türkiye'de devam eden projeler kapsamında 4,1 milyon dolar tutarında yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin ekipman taşıma ve kiralama hizmetleri ile demiryolu vagonlarının taşınması işlerini kapsadığı belirtilirken, yeni iş ilişkisinin şirket cirosuna olumlu katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

ALVES KABLO'DAN YENİ SATIŞ ANLAŞMALARI

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES), hem yurt içindeki bayileriyle hem de Doğu Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren bir firma ile yeni satış sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada yeni iş ilişkilerinin ticari faaliyetlere katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

GESAN'DAN 28,3 MİLYON DOLARLIK PROJE

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), Azerbaycan'da faaliyet gösteren Clean Energy Jabrayil LLC ile Karabağ Bölgesi'nde yer alan Cebrayıl Güneş Enerjisi Santrali Projesi kapsamında anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şirket, anahtar teslim kurulum işlerini kapsayan projenin bedelinin 28 milyon 288 bin 200 dolar olduğunu ve güncel kurla yaklaşık 1,3 milyar TL seviyesine karşılık geldiğini bildirdi.

FORTE'DEN HAVELSAN İŞ BİRLİĞİ

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), yüzde 100 bağlı ortaklığı MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. ile HAVELSAN A.Ş. arasında komuta kontrol faaliyet alanında sözleşme imzalandığını açıkladı.

İHLAS HOLDİNG'DE BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI SÜRECİ

İhlas Holding A.Ş. (IHLAS), yüzde 100 oranındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında yeni pay alma hakkı kullanım tarihlerinin 9 Haziran 2026 ile 23 Haziran 2026 arasında belirlendiğini duyurdu.

ASTOR'DAN 3,3 MİLYAR TL'LİK YENİ İŞ İLİŞKİSİ

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir firma ile yeni iş ilişkisi kurulduğunu açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin 132 MVA ile 220 MVA arasında değişen güç transformatörlerinin tedarikini kapsadığı belirtilirken, sözleşme tutarının 71 milyon 982 bin dolar olduğu ifade edildi. Bu rakamın güncel kurla yaklaşık 3 milyar 312 milyon TL'ye karşılık geldiği bildirildi.

GARANTİ BBVA'DAN SENDİKASYON KREDİSİ

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN), uluslararası piyasalardan farklı vadelerde sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı.

Banka, söz konusu kredinin 15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla temin edildiğini duyurdu.

LOGO'DA TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO), nakit kar payı dağıtımına ilişkin güncelleme yaptı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre temettüde hak kullanım tarihi 15 Haziran 2026, ödeme tarihi ise 17 Haziran 2026 olarak belirlendi.

RUBNS'DEN 2,7 MİLYON DOLARLIK SATIŞ ANLAŞMASI

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS), yurt içinde faaliyet gösteren 8 şirket ile toplam 2,7 milyon dolar tutarında peşin satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Şirket, söz konusu anlaşmaların 8 Mayıs 2026 ile 9 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini ve sevkiyatların devam ettiğini bildirdi.