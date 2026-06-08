Yapılan resmi bildirime göre FORTE’nin yüzde 100 bağlı ortaklığı konumunda olan MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. ile Türk savunma sanayisinin lider kurumlarından HAVELSAN A.Ş. arasında yeni bir sözleşme imzalandı.

Anlaşmanın, savunma sektörünün kritik segmentlerinden biri olan "komuta kontrol" faaliyet alanını kapsadığı belirtildi.

SÖZLEŞME BEDELİ 2.7 MİLYON DOLAR

Savunma sanayisindeki yerli yazılım ve teknoloji gücünü pekiştirecek olan bu stratejik sözleşmenin mali detayları da paylaşıldı.

MilSOFT ile HAVELSAN arasındaki iş birliğinin toplam bedeli, KDV hariç 2.700.000 USD (iki milyon yedi yüz bin Amerikan doları) olarak açıklandı.