Borsa İstanbul'da Gündoğdu Gıda (GUNDG) hisseleri, 27-31 Temmuz haftasını sert kayıpla tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününden itibaren taban serisi başlatan hisseler, bir haftada yüzde 31'in üzerinde değer kaybederken, hissede en fazla alım ve satım yapan aracı kurumlar da netleşti.

Gündoğdu Gıda (GUNDG) hisseleri, 27-31 Temmuz haftasında yatırımcıların en yakından takip ettiği hisseler arasında yer aldı. Haftanın ikinci işlem gününden itibaren üst üste taban olan hisse, 2.207 TL seviyesinden 1.797 TL'ye kadar geriledi.

Bu düşüşle birlikte GUNDG hisselerinde haftalık değer kaybı yüzde 31,2'yi aştı. Kayıp 400 TL'yi geçti.

YILLIK PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hafta içerisinde yayımlanan verilere göre GUNDG hisseleri, son bir yılda yaklaşık yüzde 4.000'e yaklaşan getirisiyle Borsa İstanbul'un en fazla kazandıran hisseleri arasında gösteriliyordu. Ancak son haftadaki sert satış baskısı hissede önemli değer kaybına neden oldu.

GUNDG HİSSELERİNDE EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR

27-31 Temmuz haftasında GUNDG hisselerinde en yüksek net alımı gerçekleştiren aracı kurumlar şöyle sıralandı:

Aracı Kurum Net Lot Midas 28.337 Kuveyt Türk Yatırım 12.779 Bank of America 9.321 Gedik Yatırım 8.773 Ak Yatırım 8.320

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Yatırım Finansman -30.677 Meksa Yatırım -13.090 Bulls Yatırım -10.485 Ünlü Menkul -9.566 Ziraat Yatırım -7.175

Haftalık kurum dağılımı verilerine göre ilk beş alıcı kurum toplam 67.530 lot, ilk beş satıcı kurum ise 70.993 lot işlem gerçekleştirirken, hissede 3.463 lot net satış gerçekleşti.

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