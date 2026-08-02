27-31 Temmuz haftasında Ziraat Yatırım, yaklaşık 1,51 milyar TL net alımla haftayı tamamladı. Kurumun en yüksek alım yaptığı hisseler arasında Türk Altın İşletmeleri (TRALT), Şekerbank (SKBNK) ve Emlak Konut GYO (EKGYO) öne çıktı.

Haftanın en yüksek net satış tarafında ise Pasifik GYO (PSGYO), ATRWYV, TSSNQV, SASA ve Peker GYO (PEKGY) yer aldı.

ZİRAAT YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net Lot Portföy Payı TRALT 22.450.521 %8,39 SKBNK 9.079.436 %3,39 EKGYO 6.473.216 %2,42 CANTE 6.162.646 %2,30 ADESE 6.141.623 %2,30

Kaynak: ForInvest

ZİRAAT YATIRIM'IN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Lot Portföy Payı PSGYO -8.973.340 %3,85 ATRWYV -7.194.747 %3,09 TSSNQV -6.958.817 %2,99 SASA -6.820.598 %2,93 PEKGY -6.547.267 %2,81

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