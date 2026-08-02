27-31 Temmuz haftasında İş Yatırım, yaklaşık 7,80 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Kurumun en fazla alım yaptığı hisseler arasında Hektaş (HEKTS), SASA Polyester (SASA) ve SEIEIV öne çıktı.

Haftanın en yoğun satış tarafında ise Trabzonspor (TSPOR), Peker GYO (PEKGY) ve Türkiye İş Bankası (ISCTR) hisseleri yer aldı.

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net Lot Portföy Payı HEKTS 29.778.552 %3,59 SASA 29.604.500 %3,57 SEIEIV 21.186.742 %2,55 ENTRA 19.074.520 %2,30 SYITHV 17.917.624 %2,16

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Lot Portföy Payı TSPOR -64.299.383 %7,31 PEKGY -46.077.454 %5,24 ISCTR -34.496.622 %3,92 IZENR -34.222.402 %3,89 KBIPCV -22.731.906 %2,58

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