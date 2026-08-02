Borsa İstanbul'da 27-31 Temmuz haftasında aracı kurumların işlem dağılımları yatırımcıların odağında yer aldı. Haftayı net satıcı tamamlayan İş Yatırım'ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler de belli oldu.
27-31 Temmuz haftasında İş Yatırım, yaklaşık 7,80 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Kurumun en fazla alım yaptığı hisseler arasında Hektaş (HEKTS), SASA Polyester (SASA) ve SEIEIV öne çıktı.
Haftanın en yoğun satış tarafında ise Trabzonspor (TSPOR), Peker GYO (PEKGY) ve Türkiye İş Bankası (ISCTR) hisseleri yer aldı.
İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Portföy Payı
|HEKTS
|29.778.552
|%3,59
|SASA
|29.604.500
|%3,57
|SEIEIV
|21.186.742
|%2,55
|ENTRA
|19.074.520
|%2,30
|SYITHV
|17.917.624
|%2,16
Kaynak: ForInvest
İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Portföy Payı
|TSPOR
|-64.299.383
|%7,31
|PEKGY
|-46.077.454
|%5,24
|ISCTR
|-34.496.622
|%3,92
|IZENR
|-34.222.402
|%3,89
|KBIPCV
|-22.731.906
|%2,58
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