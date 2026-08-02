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Borsa İstanbul'da 27-31 Temmuz haftasında aracı kurumların işlem dağılımları yatırımcıların odağında yer aldı. Haftayı net satıcı tamamlayan İş Yatırım'ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler de belli oldu.

27-31 Temmuz haftasında İş Yatırım, yaklaşık 7,80 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Kurumun en fazla alım yaptığı hisseler arasında Hektaş (HEKTS), SASA Polyester (SASA) ve SEIEIV öne çıktı.

Haftanın en yoğun satış tarafında ise Trabzonspor (TSPOR), Peker GYO (PEKGY) ve Türkiye İş Bankası (ISCTR) hisseleri yer aldı.

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net Lot Portföy Payı
HEKTS 29.778.552 %3,59
SASA 29.604.500 %3,57
SEIEIV 21.186.742 %2,55
ENTRA 19.074.520 %2,30
SYITHV 17.917.624 %2,16

İş Yatırım dan HEKTS hamlesi: Milyonluk alım yaptı, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Lot Portföy Payı
TSPOR -64.299.383 %7,31
PEKGY -46.077.454 %5,24
ISCTR -34.496.622 %3,92
IZENR -34.222.402 %3,89
KBIPCV -22.731.906 %2,58

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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