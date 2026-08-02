Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, yeni mineral keşfi Kola Yarımadası'ndaki Khibiny masifinde bulunan Kirovsky madeninde gerçekleştirildi.

"Kola ashcroftine" adı verilen mineral, içerdiği çok sayıdaki element ve karmaşık kristal yapısıyla bilim dünyasında heyecan yarattı.

Araştırmaya Rusya Bilimler Akademisi Kola Bilim Merkezi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve A.E. Fersman Mineraloji Müzesi'nden uzmanlar katıldı.

"YER KABUĞUNUN KİMYASAL ARŞİVİ" OLARAK TANIMLANIYOR

Bilim insanları, "Kola ashcroftine" adını verdikleri yeni minerali, bünyesinde çok sayıda elementi aynı kristal yapıda barındırması nedeniyle "yer kabuğunun kimyasal arşivi" olarak nitelendiriyor.

Mineralin yapısında itriyum, silisyum, potasyum, sodyum ile birlikte çok sayıda farklı element bulunuyor. Araştırmacılar, yeni mineralin kimyasal yapısının klasik ashcroftine türlerinden kalsiyum, manganez ve flor içeriğiyle ayrıldığını belirtiyor.

3 ÜLKEDE BULUNUYORDU

Araştırmacılar, yeni mineralin kimyasal yapısının klasik ashcroftine türlerinden kalsiyum, manganez ve flor içeriğiyle ayrıldığını belirtiyor.

Klasik ashcroftine mineralinin bugüne kadar tespit edilen en büyük yatakları ise Grönland, Kanada ve İtalya'da bulunuyordu. Rusya'da keşfedilen yeni örneğin, ashcroftine grubunun kimyasal çeşitliliğine ilişkin bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlaması bekleniyor.

ALTINDAN DAHA DEĞERLİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Keşfin en dikkat çekici yönlerinden biri ise mineralin kaya yüzeyindeki özel kaplama tabakası oldu.

Uzmanların hesaplamalarına göre bu kaplamanın milimetre başına ortalama piyasa değeri yaklaşık 145 dolara ulaşıyor. Bu rakamın mevcut altın fiyatlarının üzerinde olduğu belirtilirken, söz konusu değerin minerali ekonomik açıdan da dikkat çekici hale getirdiği ifade ediliyor.

DÜNYANIN ÖNEMLİ MİNERAL BÖLGELERİNDEN BİRİ

Khibiny masifi, dünyanın en zengin mineral çeşitliliğine sahip jeolojik bölgeleri arasında gösteriliyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük apatit ve nefelin rezervlerine ev sahipliği yapan bölge, özel jeokimyasal yapısı sayesinde yeni mineral türlerinin keşfedildiği önemli araştırma alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bilim insanları, Kola ashcroftine keşfinin ashcroftine mineral grubunun kimyasal özellikleri ve çeşitliliğine ilişkin çalışmalara önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyor.

Kaynak: Dünya