Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri ise "Benzin kaç TL?", "Motorin litre fiyatı ne kadar?" ve "LPG fiyatları güncel kaç lira?" sorularının yanıtını araştırıyor.
İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 67,18 TL/LT
Motorin: 80,97 TL/LT
LPG: 31,19 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 67,02 TL/LT
Motorin: 80,82 TL/LT
LPG: 30,59 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 68,14 TL/LT
Motorin: 82,09 TL/LT
LPG: 31,19 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 68,44 TL/LT
Motorin: 82,37 TL/LT
LPG: 30,99 TL/LT
Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor. Sürücüler, olası fiyat değişiklikleri nedeniyle pompaya yansıyan güncel tarifeleri yakından takip ediyor.