İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 67,18 TL/LT

Motorin: 80,97 TL/LT

LPG: 31,19 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 67,02 TL/LT

Motorin: 80,82 TL/LT

LPG: 30,59 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,14 TL/LT

Motorin: 82,09 TL/LT

LPG: 31,19 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,44 TL/LT

Motorin: 82,37 TL/LT

LPG: 30,99 TL/LT

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor. Sürücüler, olası fiyat değişiklikleri nedeniyle pompaya yansıyan güncel tarifeleri yakından takip ediyor.