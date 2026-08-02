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Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri ise "Benzin kaç TL?", "Motorin litre fiyatı ne kadar?" ve "LPG fiyatları güncel kaç lira?" sorularının yanıtını araştırıyor.

İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 67,18 TL/LT

Motorin: 80,97 TL/LT

LPG: 31,19 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 67,02 TL/LT

Motorin: 80,82 TL/LT

LPG: 30,59 TL/LT

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? (2 Ağustos 2026), Görsel 1

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,14 TL/LT

Motorin: 82,09 TL/LT

LPG: 31,19 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,44 TL/LT

Motorin: 82,37 TL/LT

LPG: 30,99 TL/LT

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor. Sürücüler, olası fiyat değişiklikleri nedeniyle pompaya yansıyan güncel tarifeleri yakından takip ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 80.95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 67.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 39.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 60.74
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 44.68
Gazyağı 77.74
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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