İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,20 arttı. Aylık bazda en yüksek fiyat artışı sağlık harcamalarında gerçekleşirken, giyim ve ayakkabı grubu düşüş gösteren tek ana harcama kalemi oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK HARCAMALARINDA GÖRÜLDÜ

Temmuz ayında harcama grupları incelendiğinde en yüksek fiyat artışı yüzde 9,77 ile sağlık harcamalarında yaşandı. Sağlığı yüzde 4,42 ile ulaştırma, yüzde 3,69 ile haberleşme, yüzde 2,50 ile eğlence ve kültür ve yüzde 2,01 ile konut harcamaları takip etti.

Aynı dönemde ev eşyası yüzde 1,60, lokanta ve oteller yüzde 1,54, eğitim yüzde 1,47, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1,30, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1,03 ve alkollü içecekler ile tütün yüzde 0,77 oranında artış kaydetti. Giyim ve ayakkabı ise yüzde 0,66 ile fiyatların gerilediği tek harcama grubu olarak öne çıktı.

FİYAT DEĞİŞİMLERİNDE HANGİ ETKENLER ÖNE ÇIKTI?

İTO değerlendirmesine göre temmuz ayında sağlık, ulaştırma ve haberleşme harcama gruplarında görülen artışlarda kamu kaynaklı fiyat değişimleri etkili oldu. Eğlence ve kültür ile konut grubundaki fiyat hareketleri piyasa koşullarından kaynaklanırken, gıda ve alkolsüz içeceklerde mevsimsel etkiler belirleyici oldu. Giyim ve ayakkabı grubundaki düşüş ise aylık enflasyonu sınırlayan unsurlar arasında yer aldı. Sağlık harcamaları yüzde 9,77, ulaştırma yüzde 4,42, haberleşme yüzde 3,69, eğlence ve kültür yüzde 2,50, konut yüzde 2,01, ev eşyası yüzde 1,60, lokanta ve oteller yüzde 1,54, eğitim yüzde 1,47, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1,30, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1,03, alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,77 artış gösterirken, giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar yüzde 0,66 geriledi.