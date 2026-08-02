Bankalar, yüksek faiz kampanyalarıyla tasarruf sahiplerini çekmeye çalışırken, 1,5 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi de bankadan bankaya değişiyor. Günlük faiz işleyen hesaplar ise esnek kullanım avantajıyla öne çıkıyor. İşte banka banka güncel faiz oranları ve net kazançlar...

32 gün vadeyle 1,5 milyon TL'lik mevduat için en yüksek net getiriyi Anadolubank sunarken, onu Akbank ve Hayat Finans takip ediyor.

1,5 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Banka Faiz / Kar Payı Net Kazanç Vade Sonu Tutar Anadolubank %46,00 45.647,61 TL 1.545.647,61 TL Akbank %41,50 45.024,66 TL 1.545.024,66 TL Hayat Finans %41,76 (Kar Payı) 45.306,74 TL 1.545.306,74 TL DenizBank (Günlük Vadeli) %44,50 44.135,79 TL 1.544.135,79 TL Garanti BBVA %41,00 44.482,19 TL 1.544.482,19 TL QNB (Kazandıran Günlük Hesap) %43,50 43.128,79 TL 1.543.128,79 TL DenizBank (E-Mevduat) %41,50 45.024,66 TL 1.545.024,66 TL QNB (E-Vadeli) %41,50 45.024,66 TL 1.545.024,66 TL Ziraat Dinamik %41,00 44.482,19 TL 1.544.482,19 TL GetirFinans %41,00 44.482,19 TL 1.544.482,19 TL ING %41,00 44.482,19 TL 1.544.482,19 TL Odea Bank %41,00 44.482,19 TL 1.544.482,19 TL ON Dijital %40,00 43.397,26 TL 1.543.397,26 TL Enpara %40,00 43.397,26 TL 1.543.397,26 TL Türkiye İş Bankası %39,00 42.312,33 TL 1.542.312,33 TL Ziraat Katılım %37,00 (Kar Payı) 35.244,90 TL 1.535.244,90 TL Halkbank %36,00 39.057,53 TL 1.539.057,53 TL

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