Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni finansman desteklerinin esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştıracağını belirtti.

Bolat, üretim, ticaret ve istihdamı desteklemeye yönelik adımların sürdüğünü ifade ederek, yeni düzenlemelerin esnafın yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacına katkı sağlayacağını söyledi.

İŞLETME KREDİSİ LİMİTİ 1,5 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Yeni düzenlemeyle Hazine destekli işletme kredisinin üst limiti 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildi.

İş yeri, taşıt ve makine-teçhizat alımlarında kullanılabilen yatırım kredisinin üst limiti ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya çıkarıldı.

KREDİ VADELERİ DE UZATILDI

Düzenleme kapsamında kredi vadelerinde de iyileştirmeye gidildi.

İşletme kredilerinde 4 yıllık vade korunacak.

İş yeri alımına yönelik kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı.

Taşıt ile makine ve tesis alımlarına yönelik yatırım kredilerinde ise vade 4 yıldan 5 yıla yükseltildi.

"FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK"

Bakan Bolat, yeni destek paketinin esnaf ve sanatkârların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni desteklerimiz, esnaf ve sanatkârlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak, üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacak. Bütün esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Yeni düzenlemenin, özellikle yatırım yapmayı planlayan işletmeler ile iş yeri ve ekipman alımı gerçekleştirecek esnafın finansman imkanlarını genişletmesi bekleniyor.

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