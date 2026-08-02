Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorinin ardından şimdi de LPG fiyatlarına zam yapılması bekleniyor.

Sektör kaynaklarına göre, LPG'nin litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren 2,45 TL zam öngörülüyor. Zam gerçekleşirse otogaz kullanan araç sahiplerinin yakıt maliyetleri de artacak.

SON ZAM MOTORİNE GELMİŞTİ

Akaryakıtta son fiyat artışı motorinde yaşanmıştı. Motorinin litre fiyatına cuma günü 3,70 TL zam yapılmış, bu artışın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık 80,97 TL seviyesine yükselmişti.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 67,18 TL seviyesinde bulunuyor.

ZAMLARIN ARKASINDA KÜRESEL GELİŞMELER VAR

Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilikte jeopolitik riskler etkili olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, Yemen-Suudi Arabistan hattındaki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlikler petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken, döviz kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,18 TL

Motorin: 80,97 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,02 TL

Motorin: 80,82 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 68,14 TL

Motorin: 82,09 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir

Benzin: 68,44 TL

Motorin: 82,37 TL

LPG: 30,99 TL

LPG zammının beklendiği gibi yürürlüğe girmesi halinde, pompaya yansıyan yeni fiyatların yarın gece yarısından sonra geçerli olması bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim

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