Küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerilimi bitiren tarihi bir uzlaşı haberiyle haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. ABD ve İran'ın barış anlaşmasına vardığını teyit etmesi, finansal varlıklarda sert hareketleri beraberinde getirdi.

Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak son dönemin zirvesine çıkarken; asıl patlama, yükseliş hızıyla altını ikiye katlayan gümüşte yaşandı. Gümüş fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 4 sıçrayarak 71 dolar sınırına dayandı.

TRUMP VE İRAN'DAN ARKA ARKAYA BARIŞ AÇIKLAMALARI

Piyasalardaki bu büyük hareketliliğin fitilini, hafta sonu gelen resmi açıklamalar ateşledi. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 20'sini sırtlayan kritik geçiş noktası için yeşil ışık yaktı.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde tamamen açılmasına ve aynı zamanda ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasına tam yetki veriyorum" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan kısa süre sonra İran kanadından da hamle geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, ABD-İsrail ekseni ile İran arasındaki çatışma sürecini resmen sona erdirecek bir barış anlaşmasına varıldığını doğruladı.

PETROL GERİLEDİ, DEĞERLİ METALLERİN ÖNÜ AÇILDI

Anlaşmanın teyit edilmesiyle birlikte, aylardır Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle şişen petrol fiyatlarında sert bir çözülme görüldü. Batı Teksas türü ham petrol (WTI), yüzde 4,8'lik büyük bir düşüşle 78,85 dolar seviyesine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini test etti.

Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, dünya genelinde enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyeceği beklentisini doğurdu.

Uzmanlar, düşen enflasyon endişelerinin merkez bankalarının (özellikle de Fed'in) elini rahatlatacağını ve daha "güvercin" (faiz indirimine eğilimli) adımlar atılmasını kolaylaştıracağını belirtiyor. Bu beklenti, faiz getirisi olmayan altın ve gümüş gibi değerli metallere olan talebi doğrudan körükledi.

GÜMÜŞTE TEKNİK GÖRÜNÜM: KRİTİK SEVİYELER NELER?

70,81 dolar seviyesine kadar yaklaşan ons gümüş, saat 09.13 itibarıyla 70,05 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Yaşanan sert yükselişe rağmen analistler, teknik tarafta temkinli iyimserliğin korunduğunu ifade ediyor.

• 71,70 Dolar Direnci Kritik: Gümüşün kısa vadeli yönünü tayin etmede 20 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) olan 71,70 dolar seviyesi en önemli eşik. Fiyatın tamamen rahatlaması ve aşağı yönlü düzeltme trendini kırması için bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar görmesi gerekiyor.

• Yukarı Yönlü Senaryo: Analistlere göre 71,70 dolar barajı aşılırsa, gümüşte gözler önce 25 mayısta görülen 78,83 dolar zirvesine, ardından da psikolojik bir sınır olan 80 dolar seviyesine çevrilecek.

• Aşağı Yönlü Riskler: Eğer fiyat 20 günlük EMA'nın altında kalmaya devam ederse, yükselişler kırılgan kalabilir ve satış baskısı yeniden doğabilir. Böyle bir geri çekilmede izlenecek ana destek seviyesi 61,01 dolar olarak öne çıkıyor.

• RSI Sinyali: Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) aşırı satım bölgesi olan 40'ın altından çıkıp 40-60 bandına yerleşmesi güçlü bir toparlanma emaresi. Ancak kalıcı bir ralli için indikatörün 60 seviyesinin üzerine fırlaması bekleniyor.

ALTIN SON DÖNEMİN ZİRVESİNDE

Aynı saatlerde ons altın fiyatının günlük bazda 87,5200 dolar (yüzde 2,07) artış göstererek 4.306,8900 dolar seviyesine tırmandığı görülüyor.

Gün içi işlemlerde en yüksek 4.335,4800 dolar seviyesini test eden altın, güvenli liman algısıyla son dönemdeki en güçlü yükselişlerinden birine imza attı.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜ FED'DE

Piyasalardaki bu "barış" rallisinin ne kadar kalıcı olacağını ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) belirleyecek. Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak karar metnindeki ifadeler ve Fed yetkililerinin enflasyona dair yapacağı yönlendirmeler, gümüşün 80 dolara mı yoksa yeniden destek seviyelerine mi yöneleceğini netleştirecek.

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