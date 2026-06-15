ABD ve İran'ın çatışmaları sona erdirmek için ön anlaşmaya vardığına yönelik haberler küresel piyasalarda fiyatlamaları değiştirdi. Güvenli liman talebinin yeniden güçlenmesiyle altın fiyatları yükselirken, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisi petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.

Fed'in faiz artıracağı beklentisi yüzde 47'ye gerilerken diğer değerli metaller de anlaşmanın rahatlamayla yükseliş gösterdi.

ABD ve İran arasında imzalar 19 Haziran'da atılacak.

ALTIN FİYATLARINDA GÜÇLÜ TOPARLANMA

Son haftalarda yaşadığı sert satışların ardından altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın gün içinde en düşük 4.218 dolar ve en yüksek 4.335 dolar seviyesini gördü. Ons altın sabah saatlerinde 4.325 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın ise gün içerisinde 6.272 TL ile 6.450 TL arasında dalgalanırken, sabah saatlerinde 6.434 TL seviyesine yükseldi.

DOLARIN GERİLEMESİ ALTINI DESTEKLEDİ

Anlaşma haberlerinin ardından ABD doları son 10 günün en düşük seviyelerine geriledi. Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesini sağladı.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon beklentilerini azaltmasının da altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

"DEĞERLİ METALLER İÇİN EN GÜÇLÜ DESTEK"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, daha düşük petrol fiyatları ve zayıflayan doların son haftalarda değerli metaller için en önemli destekleyici unsurlar haline geldiğini belirtti. Waterer, yükselişin kalıcılığının ise anlaşmanın sürdürülebilirliğine bağlı olacağını ifade etti.

PETROL FİYATLARI 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Anlaşmanın ardından petrol piyasasında satışlar hızlandı. Brent petrol, geçen haftayı son üç ayın en düşük seviyelerinde tamamlamasının ardından yeni haftada yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 83 dolar seviyesine geriledi.

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisi petrol arzına ilişkin endişeleri azaltırken, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN AÇILIYOR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyururken, ABD Başkanı Donald Trump da anlaşmayı doğruladı. Açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticarete yeniden açılacağı belirtildi.

İranlı yetkililerin de anlaşmayı doğrulamasıyla birlikte piyasalarda risk iştahı artarken, enerji piyasalarında arz endişelerinin azalması petrol fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ, DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

ABD ve İran arasında sağlanan anlaşmanın ardından piyasalarda faiz beklentileri de yeniden şekillendi. CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz artırımı yapacağına yönelik beklentisi yüzde 69'dan yüzde 47'ye geriledi.

Şubat ayı sonunda başlayan ABD-İran geriliminin ardından yaklaşık yüzde 20 değer kaybeden altın fiyatları ise anlaşma haberleriyle birlikte toparlanma sinyalleri verdi. Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamında faiz getirisi sunmaması nedeniyle yatırımcı ilgisinin bir kısmını kaybedebiliyor.

Anlaşma sonrası yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 3,1 artışla 70,07 dolara yükselirken, platin yüzde 3,1 değer kazanarak 1.771,27 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 3,3'lük yükselişle 1.325,76 dolar seviyesine ulaştı.