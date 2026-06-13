Bank of America'nın baş stratejisti Michael Hartnett ve ekibi tarafından hazırlanan haftalık raporda, jeopolitik risklerin azalmasının yatırımcıların risk iştahını artırabileceği ifade edildi. Rapora göre, tüketici odaklı şirket hisseleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), Avrupa hisse senetleri, Bitcoin ve altın, olası bir barış ortamından en fazla fayda sağlayabilecek varlıklar arasında yer alıyor.

BİTCOİN VE ALTINDA TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Hartnett, son dönemde yatırımcıların Bitcoin ve altındaki pozisyonlarını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekerek, olası bir barış anlaşmasının ardından bu varlıklarda toparlanma görülebileceğini belirtti.

Raporda, Bitcoin'in 2026 yılı başından bu yana yüzde 27 değer kaybettiği, altının ise yüzde 2 gerilediği ve her iki yatırım aracının da dip seviyelerine yakın işlem gördüğü kaydedildi.

AVRUPA PİYASALARI ÖNE ÇIKABİLİR

Bank of America, enerji fiyatlarındaki yükselişten olumsuz etkilenen Avrupa piyasalarının da barış ortamından olumlu etkilenebileceğini değerlendirdi. Özellikle enerji ithalatına bağımlı ekonomilerde risklerin azalmasının hisse senedi piyasalarına destek sağlayabileceği ifade edildi.

Ayrıca, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerin para birimlerinin de enerji fiyatlarında yaşanabilecek düşüşten olumlu etkilenebilecek varlıklar arasında bulunduğu belirtildi.

TRUMP'IN ANLAŞMA İSTEĞİNİN ARKASINDA EKONOMİK NEDENLER OLABİLİR

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan gerilimin sona ermesini istemesinin arkasında ekonomik gerekçelerin de bulunabileceği ifade edildi. ABD petrol stoklarının son 45 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrettiğine dikkat çekilen değerlendirmede, enflasyona ilişkin kamuoyu desteğindeki zayıflamanın Beyaz Saray'ı hızlı bir anlaşmaya yöneltebileceği belirtildi.

Bank of America, olası bir barış anlaşmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahının artabileceğini ve yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini öngördü.

Kaynak: Dünya

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