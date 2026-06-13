Kurum, ons altının 2026 yılının son çeyreğinde ortalama 6 bin dolar seviyesinde işlem göreceğini öngördü.

JP Morgan Global Research tarafından hazırlanan küresel emtia raporunda, altın fiyatlarının mevcut seviyelerin çok üzerinde bir potansiyel taşıdığı belirtildi. Analistler, ons altının 2027 yılı sonunda ise 6.300 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin etti.

Raporda, yılın başında güçlü bir yükseliş sergileyen spot altın fiyatlarının mart ayında ivme kaybettiği ve yakın dönemde 4.170 dolar ile yıl içi en düşük seviyelerini test ettiği hatırlatıldı.

Kaynak: TradingView

Analistler, ons altının 2027 yılı sonunda 6.300 dolara ulaşması halinde, dolar/TL kurundaki seyre bağlı olarak gram altının da 10 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini değerlendiriyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FED POLİTİKALARI BELİRLEYİCİ OLACAK

JP Morgan analistleri, jeopolitik gelişmeler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini vurguladı.

Uzmanlar, gelecekteki talep görünümünün jeopolitik çatışmaların diplomatik çözümüne ve Fed'in faiz politikalarının seyrine bağlı olduğunu ifade etti.

"YATIRIMCI İLGİSİ SINIRLI SEYREDİYOR"

JP Morgan Temel ve Kıymetli Metaller Başkanı Greg Shearer, altına yönelik yatırımcı ilgisinin şu aşamada ılımlı bir görünüm sergilediğini belirtti.

Shearer, teknik görünüm açısından altının belirsiz bir bant içerisinde hareket ettiğini ifade ederek, fiyatların 4.340 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiğini, ancak 4.730 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığını söyledi.

Artan enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları güçlendirdiğini belirten Shearer, piyasalarda Fed'in yeniden faiz artırabileceğine yönelik endişelerin altın fiyatlarını ikinci planda bıraktığını kaydetti.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ SÜRÜYOR

Raporda, yüksek enflasyon endişeleri, tüketicilerin satın alma gücündeki zayıflama, ABD'nin mali görünümüne ilişkin riskler ve küresel jeopolitik ayrışmaların güvenli liman talebini desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

JP Morgan'a göre, bu faktörler orta ve uzun vadede altın fiyatları için önemli bir destek unsuru olmayı sürdürüyor.

ÇİN'İN ALTIN ALIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Raporda, Çin'in altın piyasasındaki rolüne de dikkat çekildi. Dünya Altın Konseyi verilerine dayanan değerlendirmelerde, tezgah üstü piyasa işlemleri ve İsviçre rafineri akışları dikkate alındığında, küresel kurumsal altın alımlarının 2026'nın ilk çeyreğinde 244 tona ulaştığı belirtildi.

JP Morgan analistleri, Çin'in net altın ithalatının ilk çeyrekte 317 tona yükseldiğini ve önceki çeyreğe göre yaklaşık üç kat arttığını bildirdi.

Çin Merkez Bankası'nın resmi altın alımlarını da hızlandırdığına işaret edilen raporda, bankanın mart ayında rezervlerine 5 ton, nisan ayında ise 8 ton altın eklediği aktarıldı.

"REZERV ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİNİN PARÇASI"

JP Morgan uzmanları, Çin Merkez Bankası'nın artan altın alımlarını, ülkenin rezervlerini çeşitlendirme ve yuanın küresel finans sistemindeki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirdi.

Kurum, merkez bankalarının devam eden alımlarının altın piyasasında uzun vadeli yükseliş trendini destekleyen temel unsurlardan biri olmayı sürdüreceği görüşünü paylaştı.

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