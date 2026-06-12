Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme yatırımcıların gündeminde yer alırken, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Şener, altın fiyatları üzerinde ABD'de faiz beklentisi, enflasyon verileri ve ABD-İran savaşının etkili olduğunu belirtti.

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanma yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki geri çekilme, yurt içinde gram altın fiyatlarını da baskılarken, uzman isimlerden altının geleceğine ilişkin yeni değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı açıklamada, ABD ve İran savaşının altın fiyatları üzerinde ciddi etkisi olduğunu söyledi.

ALTIN ÜZERİNDE CİDDİ BASKI OLUŞTU

Altın fiyatları üzerinde çok ciddi bir baskı oluştuğunu belirten Şener, ABD'de açıklanan verilerin faiz beklentilerini güçlendirdiğini ve bunun kıymetli maden fiyatları üzerinde aşağı yönlü etki yarattığını ifade etti.

Şener, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat ederseniz cuma günü gelen tarım dışı istihdam rakamlarının beklenenden fazla çıkması, bugün açıklanan enflasyon rakamlarının da yüksek çıkması Amerika'nın faiz artıracağı beklentisini oluşturdu. Bu da öncelikle kıymetli maden fiyatlarını aşağıya çekti. Yani şu an itibarıyla biliyorsunuz altın fiyatları 4.140 dolarlara kadar gerilemiş oldu aslına bakıldığında.

Amerika'da faizin artacağı beklentisiyle yatırımcıların yatırımlarını Amerikan tahvillerine ve Amerikan faizine yönlendirmiş olması altın fiyatlarını küresel çapta aşağıya çekiyor. Altının onsunun bu kadar gerilemiş olması Türkiye'de de gram altının fiyatlarını geriletiyor"

SAVAŞ VE ENERJİ FİYATLARI ALTINI BASKILIYOR

Şener, altın fiyatlarındaki baskının yalnızca ABD'deki faiz beklentileriyle sınırlı olmadığını belirtti. Enflasyon beklentisinin yüksek kalması, savaşın devam etmesi ve enerji fiyatlarının yüksek seyretmesinin de altın üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Şener, açıklamasında şunları söyledi:

"Yani bir taraftan da tabii sadece bu etkilemiyor. Aynı zamanda savaşın da devam ediyor olması, enerji fiyatlarının yüksek oluyor olması altını baskılıyor. Yani savaş bitmediği sürece, yani barış anlaşması imzalanmadığı sürece altın fiyatları bu şekilde baskılanacaktır"

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Altın fiyatlarının ne zaman yükselebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şener, barış ihtimali ve ABD'den gelecek enflasyon verilerinin belirleyici olacağını söyledi.

Şener, altında yükseliş için iki önemli başlığa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz barış olduğunu duyarsak ya da böyle bir anlaşmaya varılırsa o zaman bu faiz beklentilerine rağmen altın fiyatlarının ons bazında ve gram bazında yükseldiğini görebiliriz. Yani Türkiye'de altın fiyatlarında doğal olarak ons fiyatları etkili olduğu için aslında altının hikayesi bu şekilde.

Yani bir taraftan Amerika'nın tahvil faizleri yükseliyor. Bir taraftan Amerika'da enflasyon yükseldiği için faiz yükseleceği beklentisi altın fiyatlarını baskılıyor. Bir taraftan da savaşın devam edip enerji fiyatlarının yüksek kalması altını baskılayan diğer ikinci unsur.

Bu ikisi devam ettiği sürece altın baskılanacak. Savaş biter, barış olursa altın fiyatlarının o zaman bir miktar yukarı taşındığını görebiliriz.

Fakat daha ziyade altındaki yüksek oranlı artış eğer Amerika'dan enflasyonla ilgili olumlu veriler gelirse ortaya çıkacaktır. Diyelim ki savaş bitti. Enflasyon verileri de düşmeye başladı. O zaman altın fiyatları yükselir. Yani bu da 4-5 aylık en azından bir süreç demektir"

GÖZLER ABD VERİLERİ VE JEOPOLİTİK GELİŞMELERDE

Şener'in değerlendirmelerine göre altın fiyatlarının yönünde ABD'de açıklanacak enflasyon verileri, faiz beklentileri ve savaşın seyrine ilişkin gelişmeler belirleyici olacak.

Uzman isim, savaşın bitmesi ve enflasyon verilerinde düşüş görülmesi halinde altın fiyatlarında ons ve gram bazında yükseliş yaşanabileceğini belirtti.