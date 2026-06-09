Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed'in faiz kararı öncesinde dalgalı seyrini sürdürürken, yatırımcıların gözü uzman değerlendirmelerine çevrildi. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, mevcut görünümde uzun vadeli yatırımcılar için panik satışını gerektirecek bir tablo bulunmadığını belirtirken, yeni alım yapmayı planlayan yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Gram altın 6.432 TL, ons altın ise 4.337 dolar seviyelerinde işlem görürken, piyasalar bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed'den gelecek mesajları bekliyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE KRİTİK EŞİK

Geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası altın fiyatlarında baskı artarken, teknik açıdan önemli bir seviye olan 200 günlük hareketli ortalamanın altına inilmesi dikkat çekti.

Analistlere göre yaklaşık 4.435 dolar seviyesinde bulunan bu ortalama, daha önce güçlü bir destek görevi görürken, son fiyatlamalarla birlikte direnç konumuna geçti. Bu durum, kısa vadede altın fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceğine işaret ediyor.

FİLİZ ERYILMAZ'DAN KADEMELİ ALIM UYARISI! "BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, mevcut görünümde uzun vadeli yatırımcılar açısından panik satışını gerektiren bir tablo bulunmadığını belirtti. Ancak yeni pozisyon almak isteyen yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Fiyatlar 200 günlük ortalamanın altında seyrettiği için tüm sermayeyle alım yapmaktan kaçınılmalı. İlk kademe alımlar için 4.280 - 4.311 dolar bandı makul bir izleme bölgesi olabilir. Eğer ons altın toparlanır ve 4.355 dolar ile 4.440 dolar seviyelerinin üzerine çıkarak kalıcılık sağlarsa, bu noktalar güvenli yeni alım kademeleri olarak değerlendirilebilir. Fiyatların 4.280 doların altına sarkması durumunda düşüş eğilimi çok daha derinleşebilir. Yatırımcıların bu destek noktasının kırılması ihtimaline karşı temkinli olması büyük önem taşıyor."

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz kararının altın fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.