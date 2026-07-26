Altın fiyatları, yeni hafta öncesinde yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Peki, 26 Temmuz 2026 Pazar günü serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

26 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın

Alış: 4.051,25 dolar

Satış: 4.054,34 dolar

Gram altın

Alış: 6.167,22 TL

Satış: 6.168,06 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 39.470,20 TL

Satış: 40.215,72 TL*

Tam altın

Alış: 40.043,00 TL

Satış: 40.271,00 TL

Çeyrek altın

Alış: 9.867,55 TL

Satış: 10.084,77 TL

Yarım altın

Alış: 19.673,43 TL

Satış: 20.169,54 TL

Ata altın

Alış: 40.667,40 TL

Satış: 41.694,21 TL

ALTINDA GÖZLER FED KARARINDA

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 29 Temmuz Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı yer alıyor. Fed'in faiz kararı ve Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası vereceği mesajlar, dolar endeksi ile tahvil faizlerinin yönü açısından kritik önem taşıyor.

Faiz politikasına ilişkin beklentilerde yaşanabilecek değişimlerin ons altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceği değerlendirilirken, iç piyasada gram altın fiyatları da hem küresel gelişmeler hem de dolar/TL kurundaki hareketlerden etkilenmeye devam edecek.

Yatırımcılar yeni haftada Fed kararının yanı sıra küresel ekonomik verileri ve jeopolitik gelişmeleri de yakından izleyecek.