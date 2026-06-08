Analistlerin yakından takip ettiği ve uzun vadeli trendin en önemli göstergesi kabul edilen 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkılması, değerli metaller piyasasında zincirleme bir satış dalgasını tetikledi.

Değerli metaller üzerindeki momentumun açıkça tersine döndüğünü belirten uzmanlar, yatırımcıların pozisyon azaltmaya devam etmesiyle kısa vadede ek zayıflıkların görülmesinin şaşırtıcı olmayacağını ifade ediyor.

Hatta piyasada, düşüşü fırsat bilip "dip avcılığı" yapmak için bile henüz erken olduğu görüşü hakim. Bu sert düşüşün arkasında ise makroekonomik dinamikler yer alıyor:

• Şahin Fed Beklentisi: ABD Federal Rezerv'in (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı ve şahin bir duruş sergileyeceğine yönelik beklentiler tırmanışa geçti.

• Tahvil ve Dolar Etkisi: Bu beklenti ABD tahvil getirilerini yukarı taşırken, ABD dolarını da küresel ölçekte güçlendirdi. Yüksek faiz ortamı, altın gibi getiri sağlamayan bir varlığın fırsat maliyetini artırırken; güçlü dolar ham maddeler üzerinde ek bir baskı unsuru oluşturuyor.

GRAFİKLERDE SON DURUM: GRAM VE ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Saat 13.03 itibarıyla altın grafiğindeki hareketlilik piyasadaki panik satışlarının boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor:

• Ons Altın: Spot altın ons başına günlük yüzde 0,85 düşüşle 4.290,95 dolar seviyesine kadar geriledi. Şubat ayında 5.600 dolar sınırına dayanarak zirve yapan ons altın, o tarihten bu yana kademeli bir düşüş trendindeydi ancak haziran ayının başıyla birlikte dikey kırmızı mumlarla sert bir kırılım yaşadı.

• Gram Altın: İç piyasadaki yansımayı gösteren gram altının günlük yüzde 0,76 kayıpla 6.358,83 TL seviyesine çekildiği görülüyor. Tıpkı ons gibi, gram altın da şubat ayındaki 7.800 TL'lik tarihi zirvesinden bu yana en düşük seviyelerini test ediyor.

BÜYÜK RESİM DEĞİŞTİ Mİ? ANALİSTLER "1 YIL SONRA 5 BİN DOLAR" DİYOR

Grafiklerdeki teknik bozulmaya rağmen kıdemli emtia analistleri bu satış dalgasının uzun vadeli boğa piyasası içinde "geçici bir düzeltme" olduğu konusunda hemfikir.

Birçok uzman, yapısal desteklerin sağlam kalması nedeniyle bir yıl içinde fiyatların yeniden 5.000 doların üzerine çıkacağını öngörüyor.

Sohn Montreal konferansına katılan Hudson Bay Capital CEO'su Sander Gerber gibi önemli piyasa aktörleri, küresel ekonomideki köklü değişime dikkat çekiyor:

• Parçalanmış Küresel Ekonomi: En düşük maliyetli üretime dayalı geleneksel küreselleşme çağı kapanıyor. Dünya artık tedarik zinciri güvenliği, jeopolitik riskler ve stratejik kaynak kontrolüne odaklanıyor.

• Yapısal Enflasyon ve Bütçe Açıkları: Kısa vadeli enflasyon düşüş gösterse bile; uzun vadede yüksek mali harcamalar, devasa bütçe açıkları ve merkez bankalarının devlet borçlarını fonlama zorunluluğu yapısal bir enflasyonist süreç doğuruyor.

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