Altın fiyatları son günlerde ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin etkisiyle baskı altında kalırken, piyasalarda dikkat çeken bir tahmin gündeme geldi. Mayıs ayında beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri ve Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, ons altın ve gram altın fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, yıl sonu için iyimser beklentisini koruyarak gram altının 6.400 TL seviyelerinden 10.000 TL'ye kadar yükselebileceğini söyledi. Bu tahmin, mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 56'lık, yani yarı yarıyadan da fazla bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

ÇİN'İN ALTIN ALIMLARI YAVAŞLADI

Atalay, dünyanın en büyük altın ithalatçılarından Çin'in rezerv artırma politikasında son dönemde yavaşlama görüldüğünü belirtti. Çin Merkez Bankası'nın yaklaşık 22 aydır sürdürdüğü altın rezervi artırma sürecinde son iki ayda ivme kaybı yaşandığını ifade eden Atalay, Çin piyasasından yaklaşık 260 milyar dolarlık likidite çekilmesinin altına yönelen fon akışını sınırladığını söyledi.

YÜKSEK FAİZ VE DOLAR ETKİSİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırdığını kaydeden Atalay, küresel ölçekte yüksek seyreden faiz oranlarının yatırımcıları ABD dolarına yönlendirdiğini belirtti. Bu durumun altın başta olmak üzere hisse senetleri ve kripto varlıklar gibi yatırım araçlarına yönelik beklentileri baskıladığını ifade etti.

"YAZ AYLARI ALTININ DİNLENME DÖNEMİ"

Altının tarihsel performansına dikkat çeken Atalay, son 25 yıllık süreçte altının en güçlü hareketlerini genellikle ocak ve ağustos aylarında gerçekleştirdiğini söyledi.

Yaz aylarının altın için geleneksel olarak daha sakin geçtiğini belirten Atalay, yatırımcıların kısa vadeli hareketlere karşı aceleci davranmaması gerektiğini ifade etti.

GRAM ALTIN İÇİN 10 BİN TL TAHMİNİ

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Atalay, ons altın tarafında 5.500 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Gram altında ise hem ons altındaki yükseliş potansiyeli hem de dolar/TL kurunun etkisiyle yıl sonuna kadar 9.000 TL ile 10.000 TL bandının ulaşılabilir seviyeler arasında bulunduğunu söyledi.

(Yeniçağ)