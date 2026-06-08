Küresel piyasalarda bakır fiyatları son günlerde yönünü aşağı çevirdi. Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır, haftaya bir haftanın en düşük seviyelerine yakın başladı. Üç ay vadeli bakır kontratı TSİ 06.31 itibarıyla yüzde 0,38 yükselişle ton başına 13 bin 570,5 dolara çıksa da, küresel ekonomik görünüm ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle fiyatlar baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen ABD'li yatırım bankası Jefferies, bakıra ilişkin uzun vadeli beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Kurum, veri merkezi yatırımları ve elektrik altyapısındaki büyümenin etkisiyle bakır fiyatlarında yeni bir yükseliş döneminin başlayabileceğini öngörüyor.

VERİ MERKEZİ YATIRIMLARI TALEBİ ARTIRACAK

Jefferies tarafından yayımlanan analizde, yapay zekâ yatırımlarıyla hız kazanan veri merkezi projeleri ve enerji altyapısına yönelik harcamaların önümüzdeki yıllarda bakır talebini önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Yatırım bankası, daha önce pound başına 6 dolar olarak açıkladığı uzun vadeli zirve tahminini yukarı yönlü revize etti. Yeni beklentiye göre bakır fiyatlarının 2027 yılında pound başına 6,50 dolara, 2030-2031 döneminde ise pound başına 8 dolara ulaşması bekleniyor.

Bu seviye ton bazında yaklaşık 17 bin 600 dolara karşılık geliyor.

ARZ SORUNLARI DESTEKLEYİCİ OLABİLİR

Jefferies, bakır piyasasında talep tarafının yanı sıra arz kaynaklı risklerin de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Raporda, İran'daki savaşın ve küresel jeopolitik gerilimlerin bazı emtia piyasalarında arz sıkıntılarını artırabileceği ifade edilirken, mevcut üretim kısıtlarının da fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı.

TALEP FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI DAYANIKLI

Kurumun değerlendirmesine göre bakır ve diğer baz metallere yönelik talep, fiyat artışlarından sınırlı şekilde etkileniyor.

Jefferies, beyaz eşya ve elektrikli araç üretiminde metallerin toplam maliyetlerin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu belirterek, metal fiyatlarında yaşanabilecek yüzde 25'lik bir yükselişin nihai ürün maliyetlerine yalnızca yüzde 5-6 seviyesinde yansıyacağını hesapladı.

Veri merkezlerinde ise aynı orandaki metal fiyat artışının toplam inşaat maliyetlerini yaklaşık yüzde 2-3 artırabileceği ifade edildi.

RİSKLER YAKINDAN İZLENİYOR

Jefferies, olumlu beklentilere rağmen bazı risklere de dikkat çekti. Raporda yüksek enflasyon, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarının emtia piyasaları açısından önemli risk unsurları olmaya devam ettiği belirtildi.

Özellikle petrol fiyatlarında yaşanabilecek sert yükselişlerin veya ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının küresel büyüme üzerinde baskı yaratabileceği ve bunun da metal talebini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Kısa vadede baskı altında kalan bakır fiyatlarına rağmen, Jefferies'in güncel tahminleri kırmızı metalde uzun vadeli yükseliş beklentilerinin sürdüğüne işaret ediyor.

Kaynak: Dünya

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