ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler ve artan faiz beklentileri düşüşün nedeni olarak ortaya çıkıyor.

ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin ardından Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi güç kazanırken, enflasyona ilişkin endişeler de sanayi metalleri üzerindeki baskıyı artırdı. Bu gelişmeler bakır fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri sınırladı.

GÜÇLÜ ABD VERİLERİ FAİZ BEKLENTİLERİNİ ARTIRDI

ABD'de tarım dışı istihdamın mayıs ayında 172 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi.

Piyasalarda güçlü istihdam verisinin ardından Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği ya da yıl içerisinde yeni bir faiz artışına gidebileceği beklentileri güç kazandı.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 78 seviyesinde fiyatlıyor. Yüksek faiz beklentileri ise sanayi metalleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ÇİN TALEBİNDEKİ ZAYIFLIK DİKKAT ÇEKİYOR

Bakır piyasasında Çin kaynaklı gelişmeler de yakından izleniyor. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı yüzde 1,5 düşüşle ton başına 104 bin 160 yuana geriledi.

Çin'de ithal bakıra yönelik talebin önemli göstergelerinden biri olan Yangshan bakır primi de ton başına 64 dolara düşerek 30 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu durum, dünyanın en büyük bakır tüketicisindeki talep görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Son haftalarda 14 bin dolar seviyesini aşan bakır için birçok uluslararası yatırım bankası yükseliş öngörmüştü. Citigroup ve JPMorgan, küresel arz açığının devam etmesi halinde bakır fiyatlarının orta vadede ton başına 15 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini bildirmişti.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROL FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR

Orta Doğu'da İran ile İsrail arasında yükselen gerilim enerji piyasalarında da etkisini gösterdi. Petrol fiyatları yüzde 3,68 yükselirken, enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyon üzerinde yeni baskılar yaratabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Londra Metal Borsası'nda alüminyum, çinko ve nikel fiyatları yükselirken, kurşun sınırlı geriledi ve kalay değer kaybetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise alüminyum, çinko ve kurşun düşüş kaydederken, nikel yükseldi ve kalayda sert kayıplar görüldü.

Kaynak: Ekonomim

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