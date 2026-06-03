Bakır fiyatları, son iki haftanın en yüksek seviyelerini görmesinin ardından kâr satışlarının etkisiyle geriledi. ABD'nin olası ticaret adımları ve arz sıkışıklığı ise fiyatlardaki düşüşü sınırlayan başlıca unsurlar oldu.

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören üç aylık gösterge bakır kontratı, yatırımcıların yükseliş sonrası kâr realizasyonuna yönelmesiyle geriledi. Bakır fiyatları çarşamba günü yüzde 0,43 düşüşle ton başına 13.980,50 dolara indi.

Kırmızı metal, bir gün önce 14.056 doları görerek son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşmış ve 14 bin dolar eşiğini aşmıştı.

GÖZLER ABD'NİN TARİFE KARARINDA

Piyasalar, ABD Ticaret Bakanlığı'nın 30 Haziran'a kadar hazırlaması beklenen ve bakır piyasasına ilişkin değerlendirmeler içeren rapora odaklanmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta çelik, alüminyum ve bakır ithalatına yönelik tarifelerde değişiklik öngören kararnameyi imzalamasının ardından yatırımcılar yeni adımları yakından takip ediyor. Analistler, son düzenlemelerin rafine bakır piyasası üzerinde doğrudan etkili olmadığını ancak tarife risklerinin fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ettiğini ifade ediyor.

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ARZ SIKIŞIKLIĞI DESTEĞİNİ KORUYOR

Londra Metal Borsası depolarındaki arz sıkışıklığı da piyasa görünümünü destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Comex ve LME arasındaki fiyat farkının açılması teslimat risklerini artırırken, spot ve üç aylık kontratlar arasındaki iskonto farkının son haftalarda belirgin şekilde daralması dikkat çekti. Uzmanlar, depo makbuzlarındaki iptallerin artmasının fiziksel teslimata yönelik talebin güçlendiğine işaret ettiğini belirtiyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD ile İran arasındaki diplomatik görüşmelerden sonuç alınamaması emtia piyasalarında belirsizliği artırıyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler de yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor.

Öte yandan ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri dolar endeksini desteklerken, bu durum bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısa vadede faiz indirimi ihtimalinin zayıfladığı değerlendiriliyor.

DİĞER METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Londra Metal Borsası'nda diğer metaller de günü ağırlıklı olarak düşüşle geçirdi.

Alüminyum yüzde 0,05 geriledi

Çinko yüzde 0,19 düştü

Kurşun yüzde 0,32 değer kaybetti

Nikel yüzde 0,64 geriledi

Kalay yüzde 0,20 düştü

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise alüminyum, çinko, kurşun ve kalay yükselirken, nikel fiyatlarında düşüş görüldü.

Piyasa uzmanları, bakır fiyatlarının yönünde önümüzdeki dönemde ABD'nin ticaret politikaları, küresel arz görünümü ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Kaynak: Dünya

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