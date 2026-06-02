Google Haberler

Bakır fiyatları gümrük vergisi belirsizlikleri ve arz daralmasının etkisiyle son iki haftanın zirvesine çıkarken, alüminyum fiyatları azalan stoklar nedeniyle dört yılın en yüksek seviyelerini test etti.

Sanayi metalleri piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor. Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır fiyatları, küresel arz endişeleri ve ABD'nin olası gümrük vergilerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 1 yükselerek ton başına 13.966 dolara ulaştı.

Gün içerisinde 13.994 dolar seviyesini gören bakır, 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Piyasalar, ABD Ticaret Bakanlığı'nın ay sonuna kadar açıklaması beklenen işlenmiş emtia ithalat vergilerine ilişkin tavsiyelerine odaklanmış durumda.

Kızıl metalde fren yok: Dev bankalar yeni zirve bekliyor Kızıl metalde fren yok: Dev bankalar yeni zirve bekliyor

BAKIRDA ARZ ENDİŞELERİ ÖNE ÇIKIYOR

COMEX ile Londra Metal Borsası arasındaki fiyat farkının açılması, ABD depolarına yönelik sevkiyatları artırırken, analistler piyasadaki yükselişte spekülatif işlemlerin de etkili olduğunu belirtiyor.

Panmure Liberum Analisti Tom Price, ABD'li yatırımcıların bakır hisselerine yöneldiğini ancak mevcut fiyat seviyelerinin temel dinamikleri tam olarak yansıtmadığını ifade etti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kırmızı metal iki haftanın zirvesini gördü: İki neden ortaya çıktı, Görsel 1

ALÜMİNYUM DÖRT YILIN ZİRVESİNDE

Alüminyum piyasasında ise arz sıkışıklığı daha belirgin hale geldi. Londra Metal Borsası stoklarının son dört yılın en düşük seviyesi olan 335 bin 450 tona gerilemesi, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdı.

Orta Doğu gerilimi alüminyumu 4 yılın zirvesine taşıdı Orta Doğu gerilimi alüminyumu 4 yılın zirvesine taşıdı

Alüminyum fiyatları yüzde 1,2 yükselişle ton başına 3.759,50 dolara çıkarken, seans içerisinde 3.787,50 doları test ederek Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kırmızı metal iki haftanın zirvesini gördü: İki neden ortaya çıktı, Görsel 2

Spot alüminyum kontratlarının üç aylık vadeli kontratlara göre 116,50 dolar primle işlem görmesi ise piyasada son 17 yılın en güçlü arz sıkışıklıklarından birine işaret etti.

Çin kaynaklı ihracattaki yavaşlama ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle yıllık yaklaşık 6 milyon tonluk arzın risk altında olduğu belirtiliyor.

DİĞER METALLERDE DE YÜKSELİŞ VAR

Sanayi metalleri genelinde yükseliş eğilimi dikkat çekti.

Kalay yüzde 2,4 artışla 57.925 dolar

Çinko yüzde 1,5 yükselişle 3.629,50 dolar

Nikel yüzde 0,6 artışla 19.360 dolar

Kurşun yüzde 1 yükselişle 2.025,50 dolar

seviyelerine ulaştı.

Uzmanlar, küresel arz sorunları ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi halinde sanayi metalleri piyasasında yüksek fiyatların bir süre daha korunabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Smart Güneş'ten 10 milyon dolarlık satış anlaşması!Smart Güneş'ten 10 milyon dolarlık satış anlaşması!
Maydonoz Döner grubu için ihale süreci başlıyorMaydonoz Döner grubu için ihale süreci başlıyor

Google Haberler