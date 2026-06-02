Sanayi metalleri piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor. Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır fiyatları, küresel arz endişeleri ve ABD'nin olası gümrük vergilerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 1 yükselerek ton başına 13.966 dolara ulaştı.

Gün içerisinde 13.994 dolar seviyesini gören bakır, 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Piyasalar, ABD Ticaret Bakanlığı'nın ay sonuna kadar açıklaması beklenen işlenmiş emtia ithalat vergilerine ilişkin tavsiyelerine odaklanmış durumda.

BAKIRDA ARZ ENDİŞELERİ ÖNE ÇIKIYOR

COMEX ile Londra Metal Borsası arasındaki fiyat farkının açılması, ABD depolarına yönelik sevkiyatları artırırken, analistler piyasadaki yükselişte spekülatif işlemlerin de etkili olduğunu belirtiyor.

Panmure Liberum Analisti Tom Price, ABD'li yatırımcıların bakır hisselerine yöneldiğini ancak mevcut fiyat seviyelerinin temel dinamikleri tam olarak yansıtmadığını ifade etti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ALÜMİNYUM DÖRT YILIN ZİRVESİNDE

Alüminyum piyasasında ise arz sıkışıklığı daha belirgin hale geldi. Londra Metal Borsası stoklarının son dört yılın en düşük seviyesi olan 335 bin 450 tona gerilemesi, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdı.

Alüminyum fiyatları yüzde 1,2 yükselişle ton başına 3.759,50 dolara çıkarken, seans içerisinde 3.787,50 doları test ederek Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Spot alüminyum kontratlarının üç aylık vadeli kontratlara göre 116,50 dolar primle işlem görmesi ise piyasada son 17 yılın en güçlü arz sıkışıklıklarından birine işaret etti.

Çin kaynaklı ihracattaki yavaşlama ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle yıllık yaklaşık 6 milyon tonluk arzın risk altında olduğu belirtiliyor.

DİĞER METALLERDE DE YÜKSELİŞ VAR

Sanayi metalleri genelinde yükseliş eğilimi dikkat çekti.

Kalay yüzde 2,4 artışla 57.925 dolar

Çinko yüzde 1,5 yükselişle 3.629,50 dolar

Nikel yüzde 0,6 artışla 19.360 dolar

Kurşun yüzde 1 yükselişle 2.025,50 dolar

seviyelerine ulaştı.

Uzmanlar, küresel arz sorunları ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi halinde sanayi metalleri piyasasında yüksek fiyatların bir süre daha korunabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.