Aracı kurumların son 6 ayda yayımladığı analiz raporları baz alınarak ForInvest tarafından hazırlanan "Kurumların Favorileri" listesi güncellendi. Güncel fiyatlarla hedef fiyatların karşılaştırıldığı çalışmada, bazı hisselerde yüzde 200'ü aşan getiri potansiyeli dikkat çekti.

Listede özellikle perakende, finans, havacılık, bankacılık ve holding sektörlerinden şirketler öne çıktı.

ZİRVEDE BIGCH VAR

Analistlerin en yüksek getiri potansiyeli verdiği hisse Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) oldu.

BIGCH için güncel fiyat 6,640 TL seviyesinde bulunurken, hedef fiyat 20,280 TL olarak hesaplandı. Bu da yüzde 205,42'lik potansiyel getiriye işaret etti.

YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE POTANSİYEL VERİLEN HİSSELER

Listenin ikinci sırasında İş Finansal Kiralama A.Ş. (ISFIN) yer aldı.

Bu hisseler, mevcut fiyatları ile hedef fiyatları arasındaki farkın en yüksek olduğu şirketler arasında yer aldı.

ARACI KURUMLARIN FAVORİ HİSSELERİ

Aracı kurum raporlarına göre öne çıkan hisseler ve potansiyel getirileri şöyle;

ISFIN: 19,780 TL → 40,000 TL (%102,22)

GLCVY: 59,650 TL → 113,797 TL (%90,77)

TKNSA: 20,940 TL → 37,913 TL (%81,06)

ONCSM: 302,250 TL → 536,000 TL (%77,34)

KLKIM: 32,240 TL → 56,901 TL (%76,49)

TAVHL: 261,500 TL → 454,262 TL (%73,71)

SOKM: 48,200 TL → 83,433 TL (%73,10)

SAHOL: 90,750 TL → 155,931 TL (%71,83)

EKGYO: 19,490 TL → 33,288 TL (%70,80)

TSKB: 11,390 TL → 19,452 TL (%70,78)

PGSUS: 170,900 TL → 291,151 TL (%70,36)

OYAKC: 20,980 TL → 35,618 TL (%69,77)

TNZTP: 26,020 TL → 44,000 TL (%69,10)

ISMEN: 38,280 TL → 64,730 TL (%69,10)

FROTO: 86,300 TL → 144,975 TL (%67,99)

ANHYT: 102,900 TL → 172,356 TL (%67,50)

AKBNK: 64,850 TL → 108,070 TL (%66,65)

HEDEF FİYAT NE ANLAMA GELİYOR?

Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar, analistlerin şirketlerin finansal performansı ve piyasa beklentilerine göre belirlediği tahmini değerleri ifade ediyor.

Ancak hedef fiyatların kesin getiri anlamına gelmediği, piyasa koşulları ve şirketlere ilişkin gelişmelere bağlı olarak değişebileceği unutulmamalı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.