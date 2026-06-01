Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN), Kazakistan'daki enerji yatırımına ilişkin önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde bulunan 264 MW brüt kurulu güce sahip doğal gaz kaynaklı kombine ısı ve enerji santralinde Bakanlık Kabulü'nün gerçekleştirildiği bildirildi.

SANTRAL TAM KAPASİTE DEVREYE GİRDİ

KAP açıklamasına göre Bakanlık Kabulü'nün tamamlanmasıyla birlikte Kazakistan'daki santral tam kapasite devreye alınmış oldu.

Şirket ayrıca santralin, Kazakistan Enerji Bakanlığı'na bağlı RFC (Financial Settlement Center of Renewable Energy Limited Liability Partnership) ile imzalanan 15 yıllık kapasite sözleşmesi kapsamında ticari işletmeye başladığını açıkladı.

15 YILLIK SÖZLEŞME KAPSAMINDA GELİR SAĞLAYACAK

Kızılorda'da bulunan doğal gaz kaynaklı kombine ısı ve enerji santrali, 15 yıl boyunca kapasite sözleşmesi kapsamında faaliyet gösterecek.

Söz konusu gelişmenin Aksa Enerji'nin yurt dışı operasyonları ve düzenli gelir üretme kapasitesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Aksa Enerji açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aksa Enerji olarak, 'Sürdürülebilir Yüksek Büyüme' stratejimiz doğrultusunda coğrafi çeşitliliğimizi artırarak enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam ediyoruz."

YURT DIŞI YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Son yıllarda Afrika, Orta Asya ve Avrupa başta olmak üzere farklı bölgelerde enerji yatırımlarını artıran Aksa Enerji, Kazakistan'daki santralin tam kapasite devreye girmesiyle uluslararası portföyünü güçlendirmeyi hedefliyor.

