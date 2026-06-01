Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden araç sahiplerine sevindiren haber geldi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki gelişmelerin ardından benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1,38 TL, motorinde ise 7,25 TL indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİN VE BENZİNDE DİKKAT ÇEKEN İNDİRİM

Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde son dönemin en dikkat çekici motorin indirimlerinden biri yaşanacak. Motorin grubunda litre başına 7 TL'yi aşan düşüş, araç sahiplerinin akaryakıt maliyetlerinde önemli bir rahatlama sağlayabilir.

Benzin fiyatlarında da litre başına 1,38 TL'lik indirim öngörülüyor.

BRENT PETROL 93 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 1 Haziran sabah saatlerinde 92,94 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler nedeniyle yüksek seyrini koruyor. İsrail'in Lübnan'ın iç kesimlerine yönelik operasyonlarını sürdürmesi ve ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizlikler enerji piyasalarında yakından takip ediliyor.

1 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64,32 TL

Motorin: 67,03 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,18 TL

Motorin: 66,90 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 65,29 TL

Motorin: 68,16 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 65,57 TL

Motorin: 68,43 TL

LPG: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşan rafine ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatlarına dağıtım ve bayi paylarının eklenmesiyle pompa fiyatları belirleniyor.

Bu nedenle şehirler ve dağıtım şirketleri arasında küçük fiyat farklılıkları görülebiliyor.