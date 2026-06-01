Borsa İstanbul'un savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), yeni iş ilişkisine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Şirket, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile kamu güvenliği haberleşme sistemleri ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 845 milyon ABD doları tutarında sözleşmeler imzaladığını duyurdu.

ASELSAN'ın KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kamu Güvenliği Haberleşme ile Uydu ve Uzay Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 845.000.000 ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır."

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeler, kamu güvenliği haberleşme altyapıları ile uydu ve uzay sistemleri alanlarını kapsıyor.

ASELSAN, sözleşmeler kapsamında teslimatların 2026 yılından itibaren gerçekleştirileceğini bildirdi.

KAP açıklamasında ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

Şirket, imzalanan yeni sözleşmelerin faaliyetlerine ve finansal performansına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

Savunma sanayii alanında son dönemde önemli projelere imza atan ASELSAN, yeni anlaşmayla birlikte bakiye sipariş büyüklüğünü artırırken, gelecek dönem gelir görünümünü de desteklemiş oldu.