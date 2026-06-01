Alman yatırım bankası Deutsche Bank, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı. Banka, merkez bankalarının altın alımlarının sürmesi halinde ons altının 2031 yılına kadar 8 bin dolara yükselebileceğini öngördü. Halen 4.521 dolar seviyelerinde bulunan ons altın için yapılan bu tahmin, mevcut seviyeye göre yaklaşık 3.479 dolarlık ve yüzde 77'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Ons altın fiyatları ise gram altındaki yükselişi doğrudan etkiliyor.

BEŞ YILDA 2.915 DOLAR YÜKSELDİ

2020 yılında yaklaşık 1.585 dolar seviyesinde bulunan ons altın, son dönemde 4.500 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Böylece değerli metal yaklaşık beş yılda 2.915 doların üzerinde prim yaptı.

Deutsche Bank analistleri, mevcut yükseliş trendinin uzun vadede devam edebileceğini değerlendiriyor.

2031 İÇİN 8 BİN DOLAR TAHMİNİ

Deutsche Bank stratejisti Mallika Sachdeva ve araştırma analisti Michael Hsuah tarafından hazırlanan raporda, gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam ettiği vurgulandı.

Rapora göre, merkez bankalarının toplam rezervleri içerisinde altının payının yüzde 40 seviyesine ulaşması halinde ons altın fiyatı 2031 yılına kadar 8 bin dolar seviyesine çıkabilir.

Analistler, bu senaryonun arkasındaki en önemli unsurun kurumsal yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen güçlü talep olduğunu belirtti.

ÇİN, RUSYA, HİNDİSTAN VE TÜRKİYE DETAYI

Deutsche Bank'ın değerlendirmesinde Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin son yıllarda altın rezervlerini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekildi.

Analistlere göre birçok ülke, Batı kaynaklı yaptırımlara karşı daha dayanıklı bir rezerv yapısı oluşturmak amacıyla altın varlıklarını artırırken dolar rezervlerinin payını azaltıyor.

DOLARIN PAYI AZALIYOR

Raporda, merkez bankalarının rezerv tercihlerinde önemli bir değişim yaşandığına işaret edildi. Dünya Altın Konseyi'nin merkez bankalarıyla gerçekleştirdiği ankete göre katılımcıların yüzde 76'sı önümüzdeki beş yıl içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor.

Aynı ankette merkez bankalarının yüzde 73'ü ise ABD doları rezervlerinin payını azaltmayı düşündüğünü ifade etti.

JPMORGAN CEO'SU 10 BİN DOLAR BEKLİYOR

Altın konusunda dikkat çeken değerlendirmeler yalnızca Deutsche Bank ile sınırlı kalmadı.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon da mevcut piyasa koşullarında ons altının 5 bin dolar hatta 10 bin dolar seviyelerine yükselebileceğini ifade etti. Dimon, mevcut dönemin portföylerde altın bulundurmanın mantıklı görülebileceği nadir dönemlerden biri olduğunu söyledi.

ALTINA TALEP ARTIYOR

Uzmanlara göre jeopolitik riskler, küresel ticaret gerilimleri ve ekonomik büyümeye yönelik endişeler altına olan talebi desteklemeye devam ediyor.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri ve küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesinde etkili oluyor.