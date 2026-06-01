Google Haberler

Deutsche Bank, ons altının 2031'e kadar 8 bin dolara çıkabileceğini açıkladı. Bu tahmin mevcut 4.521 dolar seviyesine göre yaklaşık yüzde 77 yükselişe işaret ediyor.

Alman yatırım bankası Deutsche Bank, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı. Banka, merkez bankalarının altın alımlarının sürmesi halinde ons altının 2031 yılına kadar 8 bin dolara yükselebileceğini öngördü. Halen 4.521 dolar seviyelerinde bulunan ons altın için yapılan bu tahmin, mevcut seviyeye göre yaklaşık 3.479 dolarlık ve yüzde 77'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Ons altın fiyatları ise gram altındaki yükselişi doğrudan etkiliyor.

BEŞ YILDA 2.915 DOLAR YÜKSELDİ

2020 yılında yaklaşık 1.585 dolar seviyesinde bulunan ons altın, son dönemde 4.500 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Böylece değerli metal yaklaşık beş yılda 2.915 doların üzerinde prim yaptı.

Deutsche Bank analistleri, mevcut yükseliş trendinin uzun vadede devam edebileceğini değerlendiriyor.

Altında yüzde 77 lik potansiyel! Deutsche Bank tarih verdi, Görsel 1

2031 İÇİN 8 BİN DOLAR TAHMİNİ

Deutsche Bank stratejisti Mallika Sachdeva ve araştırma analisti Michael Hsuah tarafından hazırlanan raporda, gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam ettiği vurgulandı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,59

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

66.430 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Rapora göre, merkez bankalarının toplam rezervleri içerisinde altının payının yüzde 40 seviyesine ulaşması halinde ons altın fiyatı 2031 yılına kadar 8 bin dolar seviyesine çıkabilir.

'Çok sert olacak' Eryılmaz'dan altın ve gümüş için kritik uyarı 'Çok sert olacak' Eryılmaz'dan altın ve gümüş için kritik uyarı

Analistler, bu senaryonun arkasındaki en önemli unsurun kurumsal yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen güçlü talep olduğunu belirtti.

Altında yüzde 77 lik potansiyel! Deutsche Bank tarih verdi, Görsel 2

ÇİN, RUSYA, HİNDİSTAN VE TÜRKİYE DETAYI

Deutsche Bank'ın değerlendirmesinde Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin son yıllarda altın rezervlerini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekildi.

Darphane talebe yetişemiyor: Satışlar tam yüzde 1000 arttı Darphane talebe yetişemiyor: Satışlar tam yüzde 1000 arttı

Analistlere göre birçok ülke, Batı kaynaklı yaptırımlara karşı daha dayanıklı bir rezerv yapısı oluşturmak amacıyla altın varlıklarını artırırken dolar rezervlerinin payını azaltıyor.

Altında yüzde 77 lik potansiyel! Deutsche Bank tarih verdi, Görsel 3

DOLARIN PAYI AZALIYOR

Raporda, merkez bankalarının rezerv tercihlerinde önemli bir değişim yaşandığına işaret edildi. Dünya Altın Konseyi'nin merkez bankalarıyla gerçekleştirdiği ankete göre katılımcıların yüzde 76'sı önümüzdeki beş yıl içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor.

Aynı ankette merkez bankalarının yüzde 73'ü ise ABD doları rezervlerinin payını azaltmayı düşündüğünü ifade etti.

Altında yüzde 77 lik potansiyel! Deutsche Bank tarih verdi, Görsel 4

JPMORGAN CEO'SU 10 BİN DOLAR BEKLİYOR

Altın konusunda dikkat çeken değerlendirmeler yalnızca Deutsche Bank ile sınırlı kalmadı.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon da mevcut piyasa koşullarında ons altının 5 bin dolar hatta 10 bin dolar seviyelerine yükselebileceğini ifade etti. Dimon, mevcut dönemin portföylerde altın bulundurmanın mantıklı görülebileceği nadir dönemlerden biri olduğunu söyledi.

Altında yüzde 77 lik potansiyel! Deutsche Bank tarih verdi, Görsel 5

ALTINA TALEP ARTIYOR

Uzmanlara göre jeopolitik riskler, küresel ticaret gerilimleri ve ekonomik büyümeye yönelik endişeler altına olan talebi desteklemeye devam ediyor.

Kızıl metalde fren yok: Dev bankalar yeni zirve bekliyor Kızıl metalde fren yok: Dev bankalar yeni zirve bekliyor

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri ve küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesinde etkili oluyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ASELSAN'dan 845 milyon dolarlık dev anlaşma!ASELSAN'dan 845 milyon dolarlık dev anlaşma!
%100 bedelsiz ve %19 bedelli yapan hissede fiyat düzeltmesi%100 bedelsiz ve %19 bedelli yapan hissede fiyat düzeltmesi

Google Haberler