Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, ata altın, gremse altın ve ons altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte güncel alış ve satış fiyatları...
31 MAYIS GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI
Gram altın fiyatı
Alış: 6.686,84 TL
Satış: 6.687,67 TL
Ons altın fiyatı
Alış: 4.538,67 dolar
Satış: 4.539,23 dolar
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 10.698,95 TL
Satış: 10.934,34 TL
Yarım altın fiyatı
Alış: 21.331,03 TL
Satış: 21.868,68 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 44.504,00 TL
Satış: 45.176,00 TL
Ata altın fiyatı
Alış: 44.535,00 TL
Satış: 45.525,00 TL
Gremse altın fiyatı
Alış: 108.166,00 TL
Satış: 111.038,00 TL
Tam altın fiyatı
Alış: 42.903,45 TL
Satış: 43.757,00 TL
ALTIN FİYATLARINI NELER ETKİLİYOR?
Altın fiyatları; ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları, enflasyon verileri, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmelerden etkileniyor. Uzmanlar önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilerin altın fiyatlarında yeni hareketlere neden olabileceğini belirtiyor.