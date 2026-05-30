Ons altın fiyatları, teknik analizde trend yönünü tayin eden en hayati kalelerden birine yaklaşırken, yatırımcılar "Düşüş derinleşecek mi yoksa buradan bir toparlanma mı başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

DÜŞÜŞÜ BAŞLATAN FORMASYON: "ANİ YÜKSELİŞ ZİRVESİ"

Reuters analisti Robert Fullem’in yaptığı güncel değerlendirmelere göre, altının bu yıl sergilediği zayıf performansın kökeni ocak ayı sonuna dayanıyor. Ocak ayı sonunda görülen sert yükseliş ve hemen ardından gelen hızlı geri çekilme, teknik analizde "ani yükseliş zirvesi" (spike peak) olarak adlandırılan formasyonu oluşturdu.

GÖZLER 200 GÜNLÜK ORTALAMADA: BOĞALAR VE AYILAR SAVAŞTA

Londra Borsası Grubu (LSEG) tarafından sağlanan güncel verilere göre altın fiyatları, uzun vadeli trendlerin yönünü belirlemede en güvenilir göstergelerden biri kabul edilen 200 günlük hareketli ortalamasına oldukça yaklaşmış durumda.

Güncel durumda kritik destek seviyeleri ve teknik kesişim noktaları şu şekilde öne çıkıyor:

200 Günlük Hareketli Ortalama: Yaklaşık 4.394 dolar seviyesinde bulunuyor.

Alt Bollinger Bandı: Yaklaşık 4.417 dolar seviyesinde bir bariyer oluşturuyor.

Geçmiş Ekim Zirvesi: 4.381,21 dolar seviyesindeki eski zirve bölgesi de bu teknik kümelenmeyi destekliyor.

Analistler; eski Ekim zirvesi, alt Bollinger bandı ve 200 günlük hareketli ortalamanın üst üste binerek piyasada muazzam bir "ortak destek bölgesi" yarattığını belirtiyor. Tam da bu yüzden, söz konusu teknik bölgede alıcılar (boğalar) ile satıcılar (ayılar) arasında yoğun bir hacim mücadelesi yaşanıyor.

KARAR ANI: 4.097 DOLAR TEHLİKESİ Mİ, YOKSA TOPARLANALIM MI?

Grafik analizinde öne çıkan alçalan zirveler ve kritik desteğe sıkışma görüntüsü, kırılımın yönüne göre iki farklı senaryoyu masaya getiriyor:

Negatif Senaryo (Kırılım Aşağı Yönlü Olursa): Fiyatların; Ekim zirvesi, alt Bollinger bandı ve 200 günlük ortalamanın oluşturduğu bu devasa destek kümesinin altına kalıcı ve hacimli bir şekilde gerilemesi durumunda panik satışları tetiklenebilir. Böyle bir kırılımda, Mart ayında test edilen 4.097,99 dolarlık dip seviyeye doğru yeni ve sert bir düşüş dalgası kaçınılmaz hale gelebilir.

Pozitif Senaryo (Direnç Aşılırsa): Altında düşüş beklentilerini tamamen zayıflatacak ve fiyatlarda gerçek bir toparlanma sürecinin önünü açacak sinyal ise bu ay içinde test edilen 4.773,14 dolarlık zirvenin yukarı yönlü aşılması olacak. Bu seviye geçilmediği sürece piyasadaki temkinli bekleyiş sürecek gibi görünüyor.

Kaynak: CNBC-e

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.