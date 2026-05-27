Borsa İstanbul'da Astor Enerji (ASTOR) hisseleri son işlem gününü %8,49 düşüşle 312,75 TL'den tamamlarken, satış tarafında Bank of America'nın ağırlığı dikkat çekti. İlk 5 kurumun toplam 5,87 milyon lotluk net satışının 5,24 milyon lotu tek başına BofA üzerinden gerçekleşti. Böylece kurum, satışların %87,64'lük kısmını oluşturdu.

İLK 5 KURUMDA TABLO

İlk 5 alıcı kurum:

Ak Yatırım: 1.707.919 lot (%28,56) – Ortalama maliyet: 314,743 TL

HSBC: 636.102 lot (%10,64) – Ortalama maliyet: 312,244 TL

Deniz Yatırım: 521.671 lot (%8,72) – Ortalama maliyet: 314,307 TL

Meksa: 408.602 lot (%6,83) – Ortalama maliyet: 312,841 TL

Yatırım Finansman: 401.216 lot (%6,71) – Ortalama maliyet: 316,182 TL

İlk 5 satıcı kurum:

Bank of America: -5.240.145 lot (%87,64) – Ortalama maliyet: 314,937 TL

QNB: -491.527 lot (%8,22) – Ortalama maliyet: 323,684 TL

Fiba Yatırım: -59.973 lot (%1,00) – Ortalama maliyet: 326,164 TL

TEB: -45.467 lot (%0,76) – Ortalama maliyet: 297,07 TL

Tacirler: -36.708 lot (%0,61) – Ortalama maliyet: 330,528 TL

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.