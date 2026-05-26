Akaryakıt fiyatlarını takip eden araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı sektör bilgilerine göre 27 Mayıs'tan itibaren benzinde 3 lira 27 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. Ancak eşel mobil sisteminde kesinti uygulanması halinde söz konusu indirimin tamamının pompaya yansımayabileceği, sürücülerin tabelada yaklaşık 82 kuruşluk bir düşüş görebileceği belirtiliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ İNDİRİMİ NASIL ETKİLİYOR?

Eşel mobil sistemi uygulandığında akaryakıt fiyatlarında oluşan değişimlerin bir bölümü vergi tarafında karşılanabiliyor. Bu nedenle beklenen indirimin tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansımayabiliyor.

BENZİN FİYATLARINDA BEKLENEN YENİ SEVİYELER

İndirimin pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının:

İstanbul: 64 TL seviyesine

Ankara: 65 TL seviyesine

İzmir: 65 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor.

26 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 65,10 TL

Motorin: 67,03 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 64,97 TL

Motorin: 66,90 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 66,08 TL

Motorin: 68,16 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 66,36 TL

Motorin: 68,43 TL

LPG: 33,69 TL