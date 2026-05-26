Benzinde 3,27 TL indirim beklentisi gündeme geldi. Eşel mobil kesintisi uygulanması halinde pompaya 82 kuruş yansıması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarını takip eden araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı sektör bilgilerine göre 27 Mayıs'tan itibaren benzinde 3 lira 27 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. Ancak eşel mobil sisteminde kesinti uygulanması halinde söz konusu indirimin tamamının pompaya yansımayabileceği, sürücülerin tabelada yaklaşık 82 kuruşluk bir düşüş görebileceği belirtiliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ İNDİRİMİ NASIL ETKİLİYOR?

Eşel mobil sistemi uygulandığında akaryakıt fiyatlarında oluşan değişimlerin bir bölümü vergi tarafında karşılanabiliyor. Bu nedenle beklenen indirimin tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansımayabiliyor.

BENZİN FİYATLARINDA BEKLENEN YENİ SEVİYELER

İndirimin pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının:

İstanbul: 64 TL seviyesine
Ankara: 65 TL seviyesine
İzmir: 65 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor.

26 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)
Benzin: 65,10 TL
Motorin: 67,03 TL
LPG: 33,89 TL

İstanbul (Anadolu)
Benzin: 64,97 TL
Motorin: 66,90 TL
LPG: 33,29 TL

Ankara
Benzin: 66,08 TL
Motorin: 68,16 TL
LPG: 33,87 TL

İzmir
Benzin: 66,36 TL
Motorin: 68,43 TL
LPG: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 67.01
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 65.09
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 59.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 48.98
Gazyağı 77.49
Tüm Akaryakıt Fiyatları

