Borsa İstanbul'da 8 hissede uygulanan işlem tedbirleri sona erdi. Bazı hisselerde açığa satış ve kredi işlem yasakları kaldırıldı.

Borsa İstanbul'da bugün Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan bazı işlem kısıtlamalarının süresi sona erdi. 26 Mayıs 2026 itibarıyla PRZMA, GRNYO, DGNMO, TERA, ALKLC, EGPRO, KARTN ve ULUSE hisselerinde uygulanan çeşitli tedbirlerin tamamlandığı görüldü.

26 MAYIS TEDBİRLERİ BİTEN 8 HİSSE

PRZMA
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı
Brüt takas
Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması
Emir iptali – miktar azaltımı – fiyat kötüleştirme yasağı
Veri yayınının emir toplama seansında kısıtlanması
Tek fiyat uygulaması

GRNYO
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı
Brüt takas
Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması
Emir iptali – miktar azaltımı – fiyat kötüleştirme yasağı
Veri yayınının emir toplama seansında kısıtlanması

DGNMO
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı
Brüt takas

TERA
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı

ALKLC
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı

EGPRO
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı

KARTN
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı

ULUSE
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı

VBTS NEDİR?

VBTS, hisse senetlerinde görülebilecek aşırı fiyat ve işlem hareketlerine karşı yatırımcıları korumak amacıyla uygulanan geçici tedbir mekanizması olarak kullanılıyor. Sürelerin sona ermesiyle hisseler normal işlem kurallarına dönüyor.

