Borsa İstanbul'da 8 hissede uygulanan işlem tedbirleri sona erdi. Bazı hisselerde açığa satış ve kredi işlem yasakları kaldırıldı.
Borsa İstanbul'da bugün Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan bazı işlem kısıtlamalarının süresi sona erdi. 26 Mayıs 2026 itibarıyla PRZMA, GRNYO, DGNMO, TERA, ALKLC, EGPRO, KARTN ve ULUSE hisselerinde uygulanan çeşitli tedbirlerin tamamlandığı görüldü.
26 MAYIS TEDBİRLERİ BİTEN 8 HİSSE
PRZMA
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı
Brüt takas
Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması
Emir iptali – miktar azaltımı – fiyat kötüleştirme yasağı
Veri yayınının emir toplama seansında kısıtlanması
Tek fiyat uygulaması
GRNYO
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı
Brüt takas
Piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması
Emir iptali – miktar azaltımı – fiyat kötüleştirme yasağı
Veri yayınının emir toplama seansında kısıtlanması
DGNMO
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı
Brüt takas
TERA
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı
ALKLC
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı
EGPRO
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı
KARTN
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı
ULUSE
Kredi işlem yasağı
Açığa satış yasağı
VBTS NEDİR?
VBTS, hisse senetlerinde görülebilecek aşırı fiyat ve işlem hareketlerine karşı yatırımcıları korumak amacıyla uygulanan geçici tedbir mekanizması olarak kullanılıyor. Sürelerin sona ermesiyle hisseler normal işlem kurallarına dönüyor.