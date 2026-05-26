Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde 2026 yılı temettü kararı açıklandı. Şirket yönetimi, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve yasal kayıtlar kapsamında elde edilen kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildiğini duyurdu.

NASMED (EGEPO) BİLANÇOSU NASIL GELMİŞTİ?

Nasmed Egepol (EGEPO) 2025 yılı 12 aylık bilançosunda 2.662.766 TL yıllık net kâr açıkladı. Şirket, bir önceki yıl olan 2024'te 30.159.290 TL net zarar açıklamıştı.

2025 yılının son çeyreğinde ise şirket 342 milyon TL hasılat, 15,3 milyon TL FAVÖK ve 13 milyon TL net kâr kaydetmişti.

Finansal Tablo Özeti:

Yıllık net Kâr: 2.662.766 TL

4. Çeyrek Hasılat: 342 Milyon TL

4. Çeyrek FAVÖK: 15,3 Milyon TL

4. Çeyrek Net Kâr: 13 Milyon TL