Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE), 2026 yılına ilişkin temettü kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kâr payı dağıtımına ilişkin teklif genel kurulda onay aldı.

HİSSE BAŞINA TEMETTÜ TUTARI BELLİ OLDU

KAP'ta yer alan açıklamaya göre şirket, pay başına brüt 0,10 TL, net 0,085 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI

Şirketin yaptığı açıklamada temettü ödemelerinin 18 Haziran 2026 tarihine kadar dağıtılmasına ilişkin teklifin genel kurulda kabul edildiği belirtildi.