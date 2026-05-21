Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrolde yaşanan sert dalgalanmalar pompaya yansımaya devam ederken, bugün motorine gelen 1 lira 82 kuruşluk zammın ardından bu kez indirim haberi geldi. Petrol fiyatlarında görülen yaklaşık yüzde 5'lik düşüş, motorin fiyatlarında aşağı yönlü yeni bir düzenlemeyi gündeme taşıdı.

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatında 2 lira 35 kuruşluk indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatının 113 dolar seviyelerinden 107 dolara gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni hesaplama yapıldı.

MOTORİN YENİDEN 70 TL'NİN ALTINA İNECEK

Beklenen indirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatlarının yeniden 70 TL seviyesinin altına gerilemesi bekleniyor.

Tahmini fiyatlara göre:

Batı illerinde motorin fiyatlarının 67-68 TL seviyelerine Doğu illerinde ise 69-70 TL bandına gerileyebileceği belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 65,03 TL

Motorin: 69,30 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,88 TL

Motorin: 69,15 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 66,00 TL

Motorin: 70,41 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 66,28 TL

Motorin: 70,68 TL

LPG: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük ürün fiyatları ve dolar kuru dikkate alınıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenirken, son aşamada KDV dahil edilerek pompa satış fiyatı oluşturuluyor.