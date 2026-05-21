Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre endeks, bir önceki aya kıyasla 13,2 puan gerileyerek 154,1 seviyesine düştü. Gerilemede son üç aya ilişkin iş durumu ve hizmet talebindeki zayıflama etkili oldu.

TALEPTE ZAYIFLAMA GÖRÜLDÜ

TCMB'nin 150 finansal kuruluşun yanıtlarıyla oluşturduğu finansal hizmetler anketine göre, son üç aylık dönemde iş durumuna ilişkin iyileşme değerlendirmelerinde önceki aya göre zayıflama görüldü.

Aynı dönemde finansal hizmetlere olan talepte artış olduğunu belirtenlerin oranında da gerileme yaşandı.

GELECEK BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Öte yandan gelecek üç aya yönelik beklentilerde daha olumlu bir görünüm dikkat çekti. Verilere göre önümüzdeki dönemde hizmet talebinde artış bekleyenlerin oranı yükseldi.

İstihdam tarafında ise son üç ayda çalışan sayısında artış olduğunu bildirenler lehine görünüm güçlenirken, gelecek üç aylık dönemde istihdam artışı bekleyenler lehine görünümün zayıfladığı görüldü.

ALT SEKTÖRLERDE FARKLI GÖRÜNÜM

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" başlığı altında yer alan alt sektörlerde farklı eğilimler izlendi.

Bir önceki aya göre:

64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç): 15 puan düşüş

66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler: 2,3 puan düşüş

65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları: 5,4 puan artış olarak gerçekleşti.